Gloria González, enfermera jubilada: “Aunque marché muy joven a Madrid, siempre que puedo regreso a Parada de Sil”

Gloria González Varela reside habitualmente en Madrid, donde consiguió su trabajo como enfermera en el hospital La Paz, donde ejerció su labor durante 38 años, pero regresa siempre que puede a su tierra natal, en plena Ribeira Sacra, Parada de Sil. Lo hace al menos dos veces al año, como sus hermanos, que también residen fuera, y no quieren renunciar a esos encuentros familiares les dan la vida cada año.

Pregunta. ¿Qué es lo que más echa de menos de Parada de Sil?

Respuesta. Aunque me marché muy joven a Madrid, donde quedé tras encontrar trabajo como enfermera, cada año, siempre que es posible, regreso. Aquí, mi familia y yo nos sentimos realmente bien.

P. ¿Cambió mucho Parada respecto al que conoció de niña?

R. Realmente ha cambiado mucho de cuando éramos niños y nos pasábamos todo el día en la calle, disfrutando de juegos populares, sencillos, y la verdad es que lo disfrutábamos mucho. Esos recuerdos permanecen.

P. ¿Sus dos hermanos también intentan acercarse siempre que pueden a Parada de Sil?

R. Yo tengo una hermana que vive en Barcelona y un hermano que reside en Estados Unidos y que siempre hace todo lo posible para, al menos dos veces al año, acercarse a Parada de Sil para coincidir con nosotros, y aprovechamos para recordar viejos tiempos, aquellos años de nuestra niñez.

P. ¿Qué le sorprende más del actual Parada de Sil?

R. Como vengo prácticamente todos los años, lo cierto es que sí que hay un detalle, positivo, que me ha sorprendido gratamente, y es que en los últimos 10 años han vuelto los niños a las calles de Parada, que durante varios años se había quedado sin ellos. Ahora habrá 20 o 25 niños por las calles, algo que ha sido posible gracias a la llegada de gente joven que ha venido aquí, a Parada, a hacer su proyecto de vida.

P. ¿Qué otras cosas han cambiado en todos estos años?

R. Lo cierto es que cuando yo era pequeña, la gente vivía de los productos del campo, de la agricultura y la ganadería. Ahora se ha abierto la ventana del turismo y eso ha sido bueno. Se han abierto restaurantes, casas rurales; ahora el pueblo está mucho más cuidado, porque se han rehabilitado muchas casas.

P. ¿Y de la gastronomía, qué hay que decir?

R. En Madrid puedes comer los mismos productos, pero no saben igual que aquí.