La música de Santa Cristina cruza fronteras

La música que cada verano llena el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil acaba de recibir un importante reconocimiento europeo. El ciclo Santa Cristina in musica, promovido por el Concello de Parada de Sil, ha sido distinguido con el Sello de Calidad Europeo EFFE Label, un aval que sitúa al festival dentro del circuito cultural europeo.

Este reconocimiento, concedido por la Asociación de Festivales Europeos con el respaldo de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, solo puede solicitarse una vez que el festival alcanza un mínimo de tres ediciones celebradas. Tras completar su tercer ciclo, la organización presentó la candidatura, que fue evaluada en distintas fases y finalmente aprobada a finales del pasado mes de enero.

Desde su creación, Santa Cristina in musica se desarrolla en el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, un espacio singular de la Ribeira Sacra que se ha convertido en el eje del proyecto. El festival propone un diálogo entre música y patrimonio, con dos conciertos programados en dos sábados consecutivos del mes de septiembre, apostando por una experiencia cercana y cuidada tanto para el público como para los intérpretes.

En su última edición, el ciclo contó con la participación de Nacho Laguna (tiorba) y María del Buey, artistas que llevaron hasta Santa Cristina propuestas musicales muy diferentes, pero unidas por el carácter íntimo del enclave y por la calidad acústica del espacio, un aspecto destacado de forma recurrente por los músicos que pasan por el monasterio.

La concesión del Sello de Calidad Europeo supone un importante impulso para Parada de Sil, al reforzar su proyección cultural más allá del ámbito local y poner en valor su patrimonio como escenario de creación artística. Además, el reconocimiento llega en un momento clave para el ciclo, que este verano celebrará su quinta edición consecutiva, consolidando un proyecto que crece año tras año desde el rural y que sitúa a la Ribeira Sacra en el mapa cultural europeo.