Los jóvenes y las pantallas

Soy un niño de 12 años, y todos los días veo como en clase hay niños usando el móvil. Pasamos cada vez más tiempo pegados a las pantallas. Al salir del colegio, muchos corren a casa para jugar a la play con sus amigos o ver vídeos en el móvil de sus “youtuber” favoritos. Parece que nos estamos olvidando de lo divertido que es jugar en la calle con tus amigos.

Creo que la tecnología es útil para estudiar y ayuda a entender. Por ejemplo, los deberes de mates. Pero no puede sustituir a la vida real. Antes, los parques estaban llenos de niños jugando al fútbol, al escondite o al baloncesto. Ahora, muchas veces están vacíos. Además, pasar tantas horas frente a una pantalla hace que estemos más cansados, que nos cueste concentrarnos y que hablemos menos entre nosotros cara a cara porque normalmente la gente habla con sus amigos a través de la play, móvil, tablet…

En conclusión, los jóvenes deberíamos aprender a apagar el móvil un rato cada día. Invito a los que estén leyendo esto a recuperar los juegos de siempre, porque compartir tiempo juntos en el mundo real vale mucho más que cualquier videojuego.

Álex Fernández Vaz

(Ourense)