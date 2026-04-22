Parada súmase á galeguización dos cemiterios

HOMENAXE GALEGO

Homenaxe ao artesán Xosé Campos en agradecemento por manter viva a lingua

Momento da homenaxe a Xosé Campos no ceminterio de Santa Mariña de Parada.
O Concello de Parada de Sil adheriuse á campaña de galeguizar os cemiterios, promovida pola Asociación de Funcionarios de Normalización Lingüística, cun acto celebrado no camposanto de Santa Mariña que reuniu a varias decenas de veciños.

A xornada estivo marcada pola homenaxe ao artesán autodidacta Xosé Campos, figura destacada pola súa obra e pola súa vinculación coa lingua galega. O delegado Alberto Delgado repasou a súa traxectoria, na que destacan creacións como o belén xigante da capela de San Ramón, unha escultura nun castiñeiro preto do mosteiro de Santa Cristina ou o táboa do peto de ánimas de O Coutiño. Como recoñecemento, a súa lápida incorporará a frase “A súa vida foi unha obra de arte galega”, acordada pola asociación e polo alcalde Aquilino Domínguez.

Durante o acto tamén se descubriu unha placa no cemiterio que agradece ás persoas alí enterradas a súa contribución a manter viva a lingua galega, e fíxose un chamamento á veciñanza para empregar o galego nas inscricións funerarias.

Ademais, insistiuse na importancia de estender o uso do galego a todos os ámbitos da vida cotiá, contando coa colaboración do párroco, que destacou o seu valor como parte esencial da identidade cultural.

A iniciativa enmárcase nun conxunto de accións destinadas a reforzar o uso do galego en espazos simbólicos como os cemiterios, consolidándoo como unha lingua viva e de uso social.

También te puede interesar

