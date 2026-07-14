Visitas guiadas para descubrir los secretos guardados de Santa Cristina en Parada de Sil

El Concello de Parada de Sil vuelve a apostar este verano por mejorar la experiencia de quienes visitan el Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil con la puesta en marcha, por segundo año consecutivo, de la experiencia piloto de visitas guiadas. El servicio comienza el 15 de julio y se prolonga hasta el 13 de septiembre, ofreciendo a vecinos y turistas la posibilidad de descubrir la historia, el patrimonio y los principales valores de uno de los monumentos más emblemáticos de la Ribeira Sacra de la mano de personal cualificado.

Las visitas, completamente gratuitas, se desarrollan de miércoles a domingo en cuatro turnos diarios. Los pases de la mañana son a las 11.15 y a las 12.00 horas, mientras que por la tarde tienen lugar a las 17.00 y a las 17.45 horas. El punto de encuentro es el módulo de acogida al visitante, situado antes de acceder al monasterio, desde donde parten los grupos acompañados por el guía. Además, no es necesario realizar reserva previa para participar en la actividad.

Esta iniciativa da continuidad al proyecto estrenado el pasado verano, con el que el Concello busca ofrecer una visita más completa al cenobio y poner en valor uno de los grandes referentes patrimoniales del municipio. La propuesta forma parte de la estrategia municipal para impulsar un turismo más sostenible y de mayor calidad, permitiendo a los visitantes conocer no solo la arquitectura del monasterio, sino también su historia y su importancia dentro del paisaje cultural de la Ribeira Sacra.

Las visitas guiadas se complementan con el servicio de lanzadera al Mosteiro de Santa Cristina, que el Concello mantiene operativo desde el 1 de julio y hasta el 13 de septiembre. A diferencia de otras lanzaderas turísticas que funcionan en la Ribeira Sacra, este transporte es de uso obligatorio para acceder al monumento durante la temporada estival, una medida que pretende regular la afluencia de visitantes y reducir el tráfico de vehículos particulares en un entorno de gran valor natural y patrimonial.

Con estas dos iniciativas, el Concello pretende seguir avanzando en un modelo de gestión que combina la conservación del patrimonio con una mejor atención a los visitantes, favoreciendo una visita más ordenada, al tiempo que protege uno de los principales atractivos turísticos de la Ribeira Sacra.