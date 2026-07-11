Parada de Sil eligió los ganadores de su certamen fotográfico

El Concello de Parada de Sil ha dado a conocer el fallo de la décima novena edición del concurso fotográfico Rosa Pons, un certamen que este año reunió 132 imágenes presentadas por participantes de distintos puntos de España. Del total de obras, 67 concurrieron en la modalidad “Visiones de Parada de Sil” y 65 en la categoría de Tema Libre.

En la modalidad “Visiones de Parada de Sil”, el primer premio, dotado con 800 euros, fue para el asturiano Carlos Fernández Corvera por la fotografía “Postal”. El segundo premio recayó en Raquel Ortigosa Martínez, de Logroño, por la imagen “Silencio”.

En la categoría de Tema Libre, el ganador fue el vecino de Allariz Plácido López Rodríguez, que obtuvo el primer premio, dotado con 700 euros, gracias a la fotografía “Fotobiografía de un sujeto”. El segundo premio, de 200 euros, fue para el madrileño Antonio Farto Casado por la obra “Alcanzando el destino”.

El alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez, recordó que esta ha sido la primera edición celebrada tras el fallecimiento en Barcelona de Camilo Yáñez Pons, patrocinador del certamen durante los últimos dieciocho años. El regidor destacó que el Concello ha decidido mantener el concurso como reconocimiento a su apoyo y agradeció también la colaboración de la Asociación Cultural Ouro do Sil y, en especial, de su presidente, Xosé Antón Vázquez, por su implicación en la organización.

Domínguez animó a fotógrafos y aficionados a participar en la próxima edición del concurso, que espera poder celebrar con la Ribeira Sacra ya declarada Patrimonio Mundial. Asimismo, agradeció la labor desinteresada del jurado y anunció que una selección de las mejores fotografías podrá visitarse en el salón de plenos del Concello, en horario de oficina.