La prisión de Pereiro implanta un grado medio de Formación Profesional en Cocina

Las autoridades, durante su discurso en la fiesta de la Merced, en un salón abarrotado.

Cuando el reloj del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar marcaba este jueves las 12,37 horas, su director, Francisco González, tomó la palabra ante un auditorio lleno. No la soltó hasta las 13,15 horas. Treinta y ocho minutos de discurso que encuentran su porqué en un sentimiento profundamente humano: la gratitud.

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Al responsable de la prisión le salen siempre las intervenciones más largas de lo normal porque no le gusta dejarse a nadie en el tintero, tan siquiera a Niebla, la perra del módulo terapéutico que “coa súa sola presencia aporta alegría e fai máis amable o día a día”.

El director del centro penitenciario de Pereiro, Francisco González. | Martiño Pinal

El responsable de la prisión ourensana necesita cada uno de esos minutos para repasar todo lo que se hace intramuros y demostrar la verdad sobre la que se sostiene el centro: “Detrás dunha condena hai unha vida que pode cambiar”, destacó.

Esa frase, que sirvió para cerrar su discurso en el acto central de la festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, es el motor que impulsa una de las grandes apuestas de este año en Pereiro: la educación. La prisión brinda a los internos la opción de estudiar mientras cumplen su pena, transformando el tiempo de espera en preparación.

39 alumnos

Precisamente, el gran hito de este curso escolar es la implantación dentro de la prisión del ciclo medio de Formación Profesional Acelerada (cuatro meses) en la especialidad de Cocina y Gastronomía. Esta iniciativa permitirá a sus 13 alumnos obtener un certificado de profesionalidad de nivel 2, abriéndoles una puerta al mercado laboral. A esta oferta se suma el esfuerzo de otros internos que no renuncian a su desarrollo académico: 19 de ellos están matriculados en Primaria y ESO en modalidad presencial, cuatro estudian Bachillerato, apoyados por tutorías, y otros tres cursan carreras universitarias a través de la UNED.

Durante su extenso repaso, el director desgranó el abanico de actividades que ayudan a reconstruir el camino hacia la reinserción, reconociendo el papel del equipo técnico y de las múltiples oenegés. Hubo menciones específicas para Raquel Crespo, la fundadora de la Asociación para la Prevención y la Educación Social (APES), que celebra su 18º aniversario, y para Proxecto Home Galicia, que cumple 25 años tratando adicciones. Además, destacó la reciente incorporación de las entidades ValoReSC y Accem, cuyo trabajo se centra en ofrecer atención especializada y acompañamiento a las mujeres privadas de libertad (17 en la actualidad).

Los asistentes escuchan con atención al director. | Martiño Pinal

El balance retrató un centro muy dinámico. Los reclusos han participado en proyectos de calado, como la exposición de pintura “A frase que me libera” (donde exploran sus sentimientos con la técnica del marmolado), el taller de artesanía emocional de Lorena Quintas, o la inauguración de la simbólica “Puerta de la Esperanza” en el jardín central. Tampoco han faltado las conexiones con el mundo exterior: la prisión ha colaborado con el Festival de Cine de Ourense (OUFF), mantuvo activas sus escuelas deportivas y ha organizado jornadas de convivencia con las mujeres con discapacidad de la residencia As Flores.

Y hubo un mensaje claro de González a todos los reclusos, algunos de ellos en el salón: “O camiño non sempre é fácil. Cambiar require esforzo, constancia e vontade, pero cada paso conta, cada coñecemento adquirido, cada habilidade aprendida e cada decisión responsable pode axudarvos a construír un futuro mellor”. Según precisó después el subdelegado, Eladio Santos, “ocho de cada diez condenados no vuelve a prisión por nuevos delitos”.

Asimismo, el máximo responsable del centro penitenciario tampoco pasó por alto a su staff y puso en valor el papel vital de los funcionarios de vigilancia, revelando que este año lograron salvar la vida de dos internos que sufrieron infartos gracias a su rápida actuación.

Los asistentes al acto de la Merced en Pereiro. | Martiño Pinal

Esa faceta de humanización de la cárcel también se dejó notar lejos del salón de actos. Y es que la festividad en el día de ayer no se limitó a los discursos protocolarios, sino que bajó a los módulos. Para conmemorar a su patrona, los internos disfrutaron de una jornada algo diferente que arrancó con un desayuno de chocolate con churros y tosta de jamón. Al mediodía, el menú subió de nivel con salpicón de marisco, canoa de la huerta al aroma de serrano, pollo picantón y caña de crema, cerrando la celebración con una cena a base de tabla de embutidos, filete de cerdo con pimiento y natillas. Por la tarde, algo de música con Los Camachuelos.

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