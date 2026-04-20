Un día de fiesta y convivencia en la residencia Os Gozos

La residencia de la Fundación San Rosendo en Os Gozos celebró su día grande en honor a Nosa Señora dos Gozos. La jornada, que es ya una referencia en el calendario anual de O Pereiro de Aguiar, tuvo como objetivo principal fomentar la convivencia entre los usuarios, el personal trabajador y las familias, logrando romper con la rutina asistencial a través de la cultura, la fe y la gastronomía.

La programación oficial comenzó el pasado lunes por la mañana con la celebración de una misa presidida por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, y diferentes representantes de la propia Fundación San Rosendo. Todos ellos se trasladaron hasta el centro para compartir la jornada con los mayores. Durante el oficio, el prelado procedió a la administración del sacramento de la Santa Unción, un momento que los residentes vivieron con especial devoción.

Marina Álvarez, residente que se incorporó a la comunidad el pasado mes de octubre, destacó la importancia de este acto en su primera experiencia festiva en el centro. “La misa fue muy bonita y el hecho de recibir la Santa Unción de manos del Señor Obispo lo hace todo mucho más especial”, explicó Marina, quien se mostró muy satisfecha con la atención recibida y con la organización de los actos litúrgicos en los que participó activamente junto a sus compañeros.

Protagonismo de los usuarios

Tras la celebración religiosa, el foco se trasladó a las actividades lúdicas. El personal del centro y los propios residentes protagonizaron una pequeña actuación conjunta, fruto del trabajo realizado en los talleres de animación de las semanas previas. La directora del centro, Patricia Cid, resaltó que este tipo de iniciativas son clave para la salud emocional de los usuarios.

“Llevamos toda la jornada de celebraciones. Desde primera hora se nota el cambio en el ambiente; los usuarios están muy contentos y con mucha ilusión. Es un momento en el que todos quieren ponerse guapos y elegir bien su vestimenta, lo cual demuestra que se sienten realmente los protagonistas del día”, señaló la directora. Cid insistió en que el objetivo de la Fundación es que los mayores sientan que la residencia es su propia casa, haciendo partícipes a los trabajadores de sus vivencias y alegrías cotidianas.

Como es habitual en este tipo de celebraciones, la gastronomía ocupó un lugar destacado. Al mediodía se sirvió un menú especial de fiesta donde el pulpo fue el ingrediente principal, siendo uno de los platos más valorados por los comensales.

Uno de los residentes se animó a tocar la gaita. | Xesús Fariñas

Gloria Mosquera, una de las residentes más veteranas con cinco años y medio de estancia en el centro, calificó la jornada como “maravillosa” y participó activamente en los actos, destacando el buen ambiente que reina en la institución. “Esta fiesta da mucha vida a las personas que estamos aquí conviviendo. Aquí hacemos de todo: manualidades, pintura, cantamos... y lo más importante es que nos queremos mucho entre nosotros. Cuando voy al hospital y vuelvo, todos salen a saludarme. Eso es lo que realmente importa”, afirmaba Gloria con entusiasmo.

La sesión de tarde comenzó con la llegada de los grupos musicales encargados de amenizar la verbena. Este fue el preámbulo para el momento más esperado por muchos, como era el encuentro con los familiares, con los que compartieron la merienda, llenando las instalaciones de hijos, nietos y parientes que celebraron la fiesta de Os Gozos junto a los residentes.

La directora Patricia Cid subrayó la importancia de este vínculo. “Es un momento de convivencia vital entre la familia, los usuarios y el propio centro. Se genera una relación de confianza muy necesaria porque son muchas vivencias compartidas a lo largo del día. Para ellos, que su familia venga a su casa y participe de su rutina es el mejor regalo”.

Marina Álvarez, que estuvo acompañada de sus hijos y su yerno, coincidió en la relevancia de estos reencuentros, señalando que estas actividades hacen que el tiempo pase de forma muy entretenida y agradable. Con la merienda y tras una jornada intensa de emociones y música, la residencia de Os Gozos cerró una edición más de su fiesta patronal cumpliendo con su objetivo de mejorar la calidad de vida y la integración social de sus residentes.