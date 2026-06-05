Directo | Pleno ordinario del Concello de Ourense del 5 de junio

El Concello de Ourense celebra este viernes la sesión ordinaria del Pleno municipal, que incluye la aprobación de actas,la dación de cuenta de decretos de Alcaldía, el informe de Tesorería sobre el periodo medio de pago de abril y un amplio bloque de mociones de los distintos grupos políticos.

En el orden del día destacan varias mociones de los grupos municipales, que abordarán cuestiones como la gestión del espacio público, la rehabilitación de edificios, la seguridad en inmuebles abandonados y el pago de subvenciones a entidades sociales.

La sesión concluirá como de costumbre con el apartado de ruegos y preguntas.

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