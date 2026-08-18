¿Sabe usted que hay vecinos de Pereiro que se han propuesto poner el cuentakilómetros patas arriba?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una de esas aventuras que hacen que coger la bici para ir a por el pan parezca un paseo por el parque.
¿Sabe usted que hay hazañas tan improbables que rozan lo imposible? ¿Que ir en bicicleta es un hábito muy saludable y no contamina? ¿Que si hablamos de una travesía de 5.500 kilómetros la cosa empieza a complicarse? ¿Que no sabemos cuanto tarda en hacer eso Carlos Canal? ¿Que eso ha hecho Alfonso Junco, vecino de Pereiro de Aguiar por África? ¿Que tenemos a un Pogacar en potencia entre nosotros?
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