¿Sabe usted que un lobo pasea a menos de 20 metros de restaurantes en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el lobo que obliga a los vecinos de A Mezquita a modificar sus paseos matutinos
¿Sabe usted que el lobo campa a sus anchas en las tierras de A Mezquita? ¿Que se pasea a menos de 20 metros del restaurante Cazador de O Pereiro? ¿Que los vecinos del lugar “están alucinando” con la tranquilidad con la que posa ante la camara? ¿Y que muchos han dejado de dar sus paseos matutinos ante la posibilidad de encontrarse cara a cara con él en los caminos?
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