Tirolinas, un río lento y toboganes kamikaze, así es la oferta del Parque Acuático de Monterrei

La implantación de nuevas instalaciones en el Parque Acuático de Monterrei, ubicado en Pereiro de Aguiar, sitúan a este recinto lúdico a la cabeza de este tipo parques y ocupa una posición estratégica dentro del mapa de parques de ocio acuático.

Durante más de 20 años, el Aquapark de Cerceda, en A Coruña, fue el único recinto de estas características en Galicia. Con las nuevas instalaciones, Monterrei se consagra como la gran alternativa del interior y del sur gallego. Y con respecto a los parques más cercanos en la vecina Portugal, compite directamente con recintos como el Parque Aquático de Amarante o Naturwaterpark.

Oferta diferencial

El Parque Acuático de Monterrei ofrece instalaciones de última generación. Al tratarse de un complejo completamente remodelado y ampliado en distintas fases, sus atracciones cuentan con estándares de seguridad y diseño totalmente actualizados. Entre ellas destacan el río lento, toboganes kamikaze de 11 metros o la piscina de olas).

Sus instalaciones no solo proporcionan una diversión basada en el agua, tamibén fomenta la multiaventura. A diferencia de los parques acuáticos convencionales, Monterrei incluye un circuito multiaventura con tirolinas, puentes colgantes y rocódromo, además de instalaciones deportivas contiguas con posibilidad de practicar el pádel, el tenis o el pump-track).

Y en cuanto a la relación calidad-precio, el Parque Acuático de Monterrei ofrece tarifas inferiores a las de cualquier parque de ocio de tamaño similar.

Parque Acuático de Monterrei. | Alberte Paz Garza

Tarifas y horarios

Compra de entradas: Se pueden adquirir directamente en las taquillas del complejo o de forma anticipada a través de la web oficial del Complexo Deportivo de Monterrei.

Tarifas:

🎟️ Entradas individuales (Día completo)

Menores de 3 años: Gratuito

Menores de 18 años: 4,50 euros.

Adultos (18 años o más): 8,00 euros.

🎟️ Bonos (10 entradas nominales/personales)

Bono Infantil / Juvenil (menores de 18 años): 35,00 euros.

Bono Adulto (18 años o más): 65,00 euros.

🏷️ Descuentos aplicables

Familias numerosas y monoparentales: 50 % de descuento sobre la entrada individual.

Personas con discapacidad: 50 % de descuento sobre la entrada individual.

Grupos (a partir de 15 personas):

Menores de 18 años: 3,50 euros.

Adultos: 6,50 euros.

🏖️ Servicios adicionales y utilidad

Alquiler de hamaca (jornada completa): 5,00 euros.

Horario de apertura: Todos los días de 12:00 a 21:00 horas durante la temporada estival.

Mejor oferta y más capacidad

Con la apertura de esta última fase de instalaciones del Parque Acuático de Monterrei, el recinto aumenta su aforo máximo de 2.500 a 4.000 personas de forma simultánea, lo que supone un gran impulso al complejo de ocio. Las estimaciones de la Diputación apuntan a un crecimiento notable en la afluencia de público respecto a los veranos anteriores, en los que el parque acuático registró cerca de 100.000 y 80.000 personas durante los dos últimos años.

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, destacóa el esfuerzo de inversión de la Diputación para colaborar en la finalización del parque, un proyecto estratégico por su impacto económico y turístico y recurrió a las matemáticas para dimensionar la relevancia de la situación. “A pouco que isto aumente e terminemos a tempada con 130.000 ou 140.000 visitantes, estaremos falando de que o equivalente á metade da provincia vai pasar por aquí”, señaló.

El Parque Acuático de Monterrei prolongará su temporada estival hasta el próximo 13 de septiembre.