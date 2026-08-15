Peregrinación de bañistas a Pereiro: el Parque Acuático de Monterrei ya es un referente

Qué maravilla”, expresa una mujer mientras prueba el río lento del Parque Acuático de Monterrei, en Pereiro de Aguiar. El recinto apunta este año a una asistencia récord. Si en 2025 al acabar la temporada estival sumó 80.000 visitantes, este verano ya prácticamente llegó a esa cifra cuando aún queda casi un mes por delante. La media diaria ronda los 2.000 usuarios, por lo que las previsiones apuntan a que se podrían superar los 120.000 bañistas.

Estas cifras demuestran que Monterrei se ha consolidado como un referente acuático. Basta solo con pasar por delante para ver su parquin lleno de vehículos. A él no acuden solo visitantes de Ourense, también de toda Galicia, del norte de Portugal, de Zamora, de León, de Madrid e incluso de zonas más alejadas que quieren conocer este recinto.

Sergio Cruz es uno de esos miles de usuarios que ha venido de fuera a probar la experiencia, en su caso de Vila Nova de Cerveira (Portugal). “Supe que abrió y que estaba muy bien y me atraía mucho probar el río lento y la experiencia está siendo muy buena”, indica.

Desde más lejos vino Jordi Sabaté. En su caso se cruzó toda la península para llegar desde Barcelona a Cangas (Vigo). Una vez llegó a Galicia, gracias a un amigo de Ourense, conoció la existencia del Parque Acuático de Monterrei y no dudó en probarlo. “Esto está genial, hay mucha variedad y más con el calor que hace”, comenta.

Nuevas instalaciones

En lo que coinciden todos los usuarios es que el recinto dio un gran salto adelante este verano con la inauguración de nuevas instalaciones: dos nuevos toboganes tipo kamikaze, con una caída de 11 metros y un recorrido diseñado para ofrecer una experiencia de alta velocidad, además de un río lento, pensado para quienes buscan un baño más relajado.

“Yo creo que en el conjunto del parque los más populares son el río lento y los toboganes, son los que atraen más público, de hecho, desde que abrió esta zona notamos una mayor afluencia”, comenta Antonio Toval, socorrista del recinto.

“Hemos notado un impulso muy importante, las nuevas atracciones han generado una expectativa muy grande. Estos últimos 15 días ha sido una locura porque hemos alcanzado (el 6 de agosto) el tope de aforo máximo que nos permiten en este momento, que son 3.000 personas para tener una buena atención”, explica Manuel Pérez, jefe del Servicio de Deportes de la Xunta de Galicia en Ourense.

Al respecto, apunta a que las últimas instalaciones inauguradas le han dado al Parque Acuático un salto de calidad “muy importante”, convirtiéndolo en un recinto “muy completo”. Por ello, afirma, ya se puede decir que es un referente.

“Podemos estar muy satisfechos de que la Xunta de Galicia pues haya apostado por Ourense, y como es una provincia que no tiene mar, pues el hecho de tener un parque acuático de este nivel pues hombre, pues es un aliciente para todos”, añade Pérez.