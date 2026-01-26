Pereiro de Aguiar estrea 18 locais sociais modernos e sen barreiras físicas
657.000 EUROS
O Pereiro de Aguiar inviste 657.000 euros en modernizar 18 centros públicos para garantir accesibilidade e confort a toda a veciñanza
O Concello do Pereiro de Aguiar completou unha folla de ruta de seis anos centrada en modernizar as instalacións públicas das súas parroquias. A través dunha colaboración estratéxica coa Xunta de Galicia e o Plan de Acción Comunitaria, o investimento total acadou os 657.000 euros. O obxectivo principal foi converter estes 18 inmobles en centros de convivencia modernos, dignos e accesibles para toda a veciñanza. Esta xestión busca mellorar o benestar da comunidade local a longo prazo.
Recentemente, remataron as obras en sete destes espazos fundamentais para a vida local: Cortiñas, Pedraio, Cachamuíña, Boeiros, a Urbanización Monterrei, Santa María de Lamela e A Veiga do Abaixo. Estas reformas non foron superficiais; priorizouse a accesibilidade total mediante a construción de ramplas e novos aseos adaptados para eliminar calquera barreira física nos edificios.
Un espazo de calidade
As actuacións incluíron melloras estruturais para solucionar problemas de humidade en cubertas, saneamento de fachadas, renovación de pavimentos e actualización das instalacións de electricidade e fontanaría. No apartado de equipamento, os centros dotáronse con material informático de vangarda, como ordenadores, tablets, proxectores e sistemas de son.
Ademais, renovouse o mobiliario e instaláronse cociñas completas e sistemas de climatización para asegurar que os veciños dispoñan de lugares de encontro cómodos, seguros e funcionais. Con este plan, O Pereiro garante un espazo de calidade en cada parroquia para o gozo de todos os residentes.
