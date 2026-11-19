No he tratado mucho a Joaquín Leguina, pero sí lo suficiente como para constatar que es una persona inteligente y capaz, y que fue un excelente presidente de la Comunidad de Madrid. Se llevaba muy bien con su rival, Alberto Ruiz-Gallardón, y se siguieron llevando con afecto cuando fue relevado por él. El sentido del humor de Leguina es una mezcla entre la ironía británica y Valle-Inclán. Esa mixtura fue la que le incitó a confesar lo que debería figurar en su lápida mortuoria: “Aquí yace un estudiante de inglés”.

hay una generación de españoles que estudiamos latín y francés en el bachillerato

Puede que los que tengan menos de 60 años no lo entiendan, pero hay una generación de españoles que estudiamos latín y francés en el bachillerato. Y, luego, nos hemos pasado la otra mitad de la vida intentando aprender inglés, sin conseguir otra cosa que evitar que en los bares de Estados Unidos nos confundan el wine con la beer. Tengo envidia de mis hijos, que son trilingües, pero me he resignado a que mi francés sirva al menos para leer los titulares de Le Monde correctamente y para que en el hotel de Londres me faciliten el wifi para la tableta sin preguntarme dos veces qué es lo que quiero decir; pero no he tenido la oportunidad de hacer un bachillerato bilingüe o un Erasmus en Francia o en Alemania.

Hay una anécdota de Miguel de Unamuno cuando era rector de la Universidad de Salamanca. Hubo una reunión en el Rectorado, donde se iba a proponer la candidatura única de quien debería ser nombrado decano de la Facultad de Derecho. Al escuchar quién era el propuesto, Unamuno, que no se autocensuraba, comentó que el candidato, con todos sus méritos, era muy tonto. Con objeto de defender al pretendiente, su mentor adujo que sabía inglés correctamente. Y el rector, inmediatamente, replicó: “Bueno, sigue siendo tonto, pero tonto en dos idiomas”.

Hace unos días se habló bastante de que Feijóo no sabía inglés. Yo tampoco

He escuchado a la reina Letizia, en una asamblea internacional de la Cruz Roja en Roma, expresarse sin papeles en un inglés muy correcto y en el que se atrevió con un par de ironías que fueron captadas. Y he escuchado a algún ministro leer en inglés un texto que incluso creo que hubiera mejorado yo. Hace unos días se habló bastante de que Feijóo no sabía inglés. Yo tampoco. No se trata de ningún tipo de solidaridad ideológica o política, sino generacional. Vamos, que pertenezco a la cofradía de Leguina y me resigno sin falsa humildad. Y siempre preferiré a los “leguinas” inteligentes que a los tontos con idiomas.