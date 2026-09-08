Detenido en Petín mientras regaba una plantación de 97 plantas de marihuana

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Un vecino de Petín ha sido arrestado por un delito contra la salud pública tras ser localizado en una finca de Portomourisco al cuidado de un cultivo ilegal de cannabis

Parte de la plantación de cannabis incautada en Petín
Parte de la plantación de cannabis incautada en Petín | Guardia Civil

Un vecino del municipio de Petín ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de drogas tras ser localizado al frente de una explotación ilegal de marihuana. La intervención se saldó con la incautación de un total de 97 plantas de cannabis.

Las pesquisas arrancaron a principios del mes de agosto, cuando las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de la existencia de una plantación sospechosa en la localidad de Portomourisco. Tras desplegar un dispositivo de vigilancia en la zona, los agentes interceptaron al sospechoso in fraganti en el momento en el que se disponía a regar y mantener las plantas.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats