DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
Detenido en Petín mientras regaba una plantación de 97 plantas de marihuana
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
Un vecino del municipio de Petín ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de drogas tras ser localizado al frente de una explotación ilegal de marihuana. La intervención se saldó con la incautación de un total de 97 plantas de cannabis.
Las pesquisas arrancaron a principios del mes de agosto, cuando las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de la existencia de una plantación sospechosa en la localidad de Portomourisco. Tras desplegar un dispositivo de vigilancia en la zona, los agentes interceptaron al sospechoso in fraganti en el momento en el que se disponía a regar y mantener las plantas.
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