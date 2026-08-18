Patricio Coll, vecina de Vigo y veraneante en Petín: "Me quedo con Valdeorras cuando necesito un decanso, hay más paz"
ENTREVISTA
Patricia “Pati” Coll, natural de Valdeorras, regresa a Petín para reencontrarse con sus abuelos y recuperar la calma y los pequeños placeres de su infancia
Patricia “Pati” Coll Blanco es una valdeorresa que residió durante su infancia y adolescencia en Valdeorras antes de mudarse a Vigo, primero por motivos de estudio y posteriormente profesionales. Actualmente viaja de Vigo a Valdeorras en busca de calma. Visita Petín una o dos veces al año para reencontrarse con sus abuelos y disfrutar de pequeños placeres que, reconoce, la ciudad no le permite con la misma tranquilidad: pasear por el río, leer en el jardín, jugar a las cartas o contemplar las estrellas.
Pregunta. ¿Donde reside actualmente?
Respuesta. Actualmente vivo en Vigo.
P. ¿A qué se dedica en la ciudad olívica?
R. Soy embrióloga técnica. Que es un profesional de la ciencia, que trabaja en un laboratorio de reproducción asistida.
P. ¿Cada cuánto viene a Valdeorras?
R. Trato de ir una o dos veces al año. Viajo para visitar a mis abuelos.
P. ¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando regresa a la comarca?
R. Aprovecho para ir al río o leer en el jardín. En la ciudad no encuentras tanta paz. Y, sobre todo, me gusta jugar a las cartas; siempre hay alguien que lleva una baraja.
P. ¿Qué diferencias ve entre Vigo y Valdeorras?
R. El ritmo de vida es muy diferente. En la ciudad siempre estás haciendo algo o con prisa y, si no estás haciendo nada, estás pensando en que no estás aprovechando el tiempo. En Valdeorras hay más paz en ese sentido, te tomas tu tiempo. Cuando quedas con alguien no es un “quedamos a tal hora” estricto, se vive más desahogado en la comarca.
P. ¿Qué recomienda de la zona?
R. Recomendaría explorarla, coger el coche e ir cada día a un sitio diferente. Hay muchos pueblos, miradores, ríos, lagos… Es todo precioso.
P. ¿Y actividades para hacer?
R. La verdad es que no sé mucho de actividades por la zona. Pero en verano siempre puedes ir a hacer kayak, jugar al pádel, tenis, vóley… O lo que más me gusta a mí: ver las estrellas por la noche. Eso en la ciudad no lo tenemos.
P. ¿Volvería a residir en la zona?
R. Sinceramente, no. Soy una chica de ciudad. Me quedo con escapar a Valdeorras cuando necesito un descanso.
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