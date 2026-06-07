La Feira de 1812 impulsa la artesanía desde Petín

Los artesanos tomaron las calles del entorno de la iglesia de Santiago Apóstol en Petín. Es la Feira de 1812, un evento que nacía en 2012, doscientos años después de la Constitución de Cádiz y con el cual se pretendía recordar la heroicidad de las mujeres de este municipio valdeorrés durante la Francesada, cuando se enfrentaron a las tropas francesas frenando su avance. En su organización colaboran el Concello y la asociación Fonte Grande.

El origen de esta cita festiva fue recordado ayer por la alcaldesa, Raquel Bautista, quien indicó que su motivación fue variando con el paso de los años. Así, cuando llegó la pandemia, los organizadores buscaron que “la gente que se dedica a la artesanía o a vender en las ferias siguiese teniendo sitios a los que ir”. Ahora, superados esos difíciles tiempos, el objetivo sigue siendo el de ofrecer la posibilidad de que “los artesanos trabajen”.

A la colaboración con los vendedores ambulantes y artesanos para que desarrollen su actividad hay que añadir un segundo objetivo, no menos importante. Lo apuntó un miembro de la organización, Amancio Díaz, quien comentó que la Feira de 1812 persigue “dar a coñecer o pobo”.

La cita de este año consiguió ambos objetivos. Son 35 los puestos de artesanos y bodegas que se animaron a vender sus productos en Petín. Las numerosas personas que se movían ayer entre ellos se encontraron, entre otros artículos, con numerosos objetos de artesanía, quesos, embutidos, aceites, vino, ropa, calzado o libros (incluido “Ave Fénix. La tierra renace”, que por cada ejemplar vendido se plantará un árbol en los montes que ardieron en 2025).

Para los más pequeños, los organizadores colocaron hinchables gratis. Ellos también están de la asistencia del ganadero valdeorrés Mario Nogueira, quien acudirá con sus bueyes, en esta ocasión, acompañados de algún ternero. Por su parte, Javier López “Parra” siempre está dispuesto a mostrar su colección de botellines de cerveza.

El programa, que finaliza este domingo, incluyó ayer una comida popular con casi un centenar de personas, según apuntó Amancio Díaz, quien destacó el campeonato de petanca que se desarrolló en la cancha recientemente estrenada.