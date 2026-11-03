El PP elige a Manuela Avelina Calvo para Petín

Manuela Avelina Calvo Otero (Petín, 1961) encabezará la lista del Partido Popular en Petín en las municipales de 2027. La candidata a la alcaldía es licenciada en Geografía e Historia, con la especialidad en Geografía Aplicada, y su trayectoria profesional está vinculada al sector del turismo activo, ejerciendo como diectora de actividades de una empresa gallega.

La de mayo de 2027 es su primera experiencia en la política local, a la que se incorpora tras aceptar la invitación de la dirección provincial del PP. Calvo Otero dijo haber dado el paso “para contribuír a mellorar o presente e futuro de Petín”. Uno de sus objetivos más inmediatos es el inicio de contactos con los vecinos para recoger sus necesidades, “e moi especialmente as súas propostas”, buscando hacerles sentir como una parte activa en el desarrollo del Concello “e non como meros observadores”. Las personas, “o que máis demandan é atención, que se lles escoite, que se lles trate como o que son: construtores do seu concello”.

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El presidente provincial del PP, Luis Menor, definió a la cabeza de lista como un “exemplo de persoa comprometida co seu concello” y destacó la importancia de que los concellos dispongan de personas incorporadas a la política local para revitalizarlos. En este sentido, ensalzó que la candidata dio el paso “sobre todo para escoitar, que é de onde xurde a mellor xestión”.