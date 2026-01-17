La fábrica de papel será salón de eventos, en Piñor

La antigua fábrica de papel de Lousado, en la parroquia de Loeda en Piñor, ha sido adquirida por una sociedad en la que participan los propietarios de la bodega Casal de Armán y la empresa Coviastec.

La sociedad creada para la gestión de la inversión tendría como objeto social la explotación, gestión, comercialización y desarrollo de las actividades propias de un bar, restaurante, cafetería u otro establecimiento de hostelería y ocio.

El alcalde de piñor valora que “o noso patrimonio se poña en valor e evite a deterioración por estar abandonado”

El edificio, que fue originalmente un pazo, antes de convertirse en una fábrica en 1840, había sido cedido por su propietario al Concello de Piñor en el 2009, para construir un centro para personas con diversidad funcional.

Como transcurrido el plazo de cinco años para realizar la transformación, el anterior grupo de gobierno no había conseguido los fondos para hacer posible este proyecto, la propiedad revirtió la cesión y la recuperó.

Desde entonces había sido usada para exposiciones de artistas o para reuniones privadas, por lo que ante la falta de perspectivas, la propiedad decidió venderla a este grupo inversor.

Consultado el Concello de Piñor sobre esta nueva adquisición, su alcalde, José Luis González, declara sentirse satisfecho con la noticia. Según él, “isto supón a dinamización económica do Concello, que como nós reivindicamos sempre, precisa tamén de inversores privados que poidan crear eses servizos de hostalaría ou restauración que fagan o paso dos peregrinos máis ameno e nos axuden a aumentar as pernoctacións no concello”.

Para José Luis González, la adquisición de la fábrica por este grupo inversor supone además “que o noso patrimonio se poña en valor e evite a deterioración que supón estar abandonado”.