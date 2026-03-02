SERVIZO MUNICIPAL
O novo bar municipal de Piñor, un punto de “encontro social”
SERVIZO MUNICIPAL
Os veciños de Piñor xa contan cun novo espazo para o encontro trala apertura do novo bar municipal no lugar de Arenteiro, que abriu as portas no pasado mes de decembro despois dunha rehabilitación.
O establecemento, que agora está rexentado por un emprendedor mozo grazas a un alugueiro económico, vén a cubrir unha necesidade vital para o municipio tras un ano co antigo local pechado, unha situación que deixara aos habitantes sen un punto de referencia onde tomar un café ou ler o xornal. O alcalde, José Luis González, incidiu en que a veciñanza “viña tempo reclamando que o Concello facilitase a instalación dun local onde socializar, botar a partida ou falar sen ter que desprazarse quilómetros”.
A apertura e posta en marcha do local motivou a visita ao concello da secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, quen aproveitou a ocasión para felicitar ao alcalde por esta iniciativa. A número dous dos populares puxo en valor a formación como “partido do rural”, destacando este tipo de políticas encamiñadas a fixar e incrementar poboación nestas contornas. Prado sinalou o “bo facer” de gobernos locais como o de Piñor.
