Paco Mayorgas, un artesano y coleccionista de pasos de la Semana Santa andaluza en miniatura

Paco Mayorgas es un cordobés que llegó a Ourense hace más de 40 años por amor. Pese a estar lejos de su pueblo natal, Cabra, vive la Semana Santa de una manera muy cofrade y personal. “Al venir aquí me di cuenta que la Semana Santa prácticamente no existía”, afirma el egabrense cuya pasión por esta festividad comenzó cuando era muy joven. Su padre jugó un papel fundamental en su amor por los pasos y tronos.

Una de las figuras de Semana Santa intervenidas por Paco Mayorgas. | La Región

Y es que la Semana Santa en Cabra no tiene nada que envidiar a la de Sevilla afirma este cordobés con más de cuatro décadas en la provincia. “Con siete años ya salía de nazareno en mi pueblo, Cabra” explica orgulloso.

La Semana Santa andaluza desde Piñor

“El que no sale con un tambor, sale de soldado, en Cabra todos estamos pringados toda la Semana Santa”, explica Paco Mayorgas.

Él a más de 900 kilómetros de Cabra también se pringa. En la capilla de San Antón de Piñor tiene una colección que es la envidia de muchos cofrades andaluces.

Dentro de esta capilla uno puede encontrar reproducciones en miniaturas de pasos como el Cristo del Gran Poder de Sevilla o Jesús Nazareno de su Cabra natal. Todas estas las ha realizado Paco una a una de manera artesanal.

En un principio él quería fundar una cofradía. “Estuve al habla con Carlos Osoro, quien fue obispo de Ourense entre 1997 y 2022, para que me aprobara unos estatutos pero, no había manera”.

Eso provocó que desistiera por aburrimiento de su primer objetivo, pero no de su pasión. “Ahora hago una Semana Santa para mí”, asegura.

Una representación a su manera de los pasos y tronos

Paco Mayorgas, con algunos de los pasos y tronos recreados manualmente por él. | La Región

La colección de Paco Mayorgas tiene detrás más de una década de dedicación donde su esposa Carmen jugó un papel fundamental. Carmen permitió que usara la buhardilla como taller.

Allí Paco dedica una o dos horas diarias a construir estas representaciones que “pinto y tallo a mi manera”. Esta pequeña forma de pringarse usando figuras de belenes, madera, cobre de neveras, etc. “es mucho más que una simple afición”, concluye Paco.