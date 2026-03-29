Xinzo se vuelca con la infancia en Semana Santa

Con la inauguración el viernes en la Casa da Cultura de la exposición fotográfica “Tradición, Respecto e Sentimento”, el Concello limiao dio el pistoletazo de salida a una programación para Semana Santa que combina cultura y ocio para todas las edades, y que faicilitan la conciliación familia con una variada oferta educativa.

La infancia tendrá un papel protagonista con actividades tecnológicas en la Aula Cemit que comenzarán mañana Durante tres mañanas consecutivas, los más pequeños de entre cinco y once años podrán descubrir la impresión 3D y la realidad virtual, además de participar en un taller de experimentación científica, todos en horario de 10,00 a 12,00 horas. A estas propuestas se sumarán el Jueves Santo un obradoiro de quesos en la Casa da Cultura y las sesiones de elaboración de huevos de Pascua de chocolate que tendrán lugar las tardes del viernes y el sábado.

La música en directo será otro de los grandes atractivos de esta semana ,con actuaciones en diversos núcleos. Los Camachuelos ofrecerán un concierto el jueves a las 21,00 en la Praza Maior, mientras que el viernes a la misma hora la música correrá a cargo de los Meninos do Pandeiro, en la Praza de Oriente. El cierre musical se trasladará a la parroquia de Laroá el sábado a las 18,00 con una gira comarcal protagonizada por la Chikiband y la Orquesta Antelana.

Concierto de Pascua

El acto central de este Domingo de Ramos es el concierto de Pascua que acogerá la Praza Maior a partir de las 19,00 horas. Esta actuación reunirá el talento de la Agrupación Musical da Limia y las voces de la coral Santa Mariña en una cita ineludible para los amantes de la música tradicional en la comarca.