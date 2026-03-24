Fin de la huelga de médicos de Atención Primaria en Galicia: afectó a casi 3.000 consultas en Ourense

Tras semanas de conflicto y una creciente presión asistencial, el Sindicato O'Mega y la Xunta de Galicia han alcanzado finalmente un acuerdo para desconvocar la huelga médica de atención primaria. El pacto se selló a última hora de este martes después de una maratoniana jornada de negociación que se extendió por más de nueve horas, tras haber iniciado a la una de la tarde.

Este encuentro representaba la segunda reunión clave entre ambas partes en menos de 48 horas, después de los contactos mantenidos el lunes.

Medidas conseguidas en el pacto

El presidente de O'Mega, Manuel Rodríguez, detalló los logros técnicos que permitieron la desconvocatoria:

Límite de pacientes: Se ha conseguido fijar una agenda de 30 pacientes por profesional . A partir del paciente número 31, las consultas pasarán a una agenda de contingencia .

Mejoras en los PAC: Se modificará el aplicativo de los Puntos de Atención Continuada para introducir mejoras significativas en su funcionamiento.

Reducción de la jornada complementaria: Se reducirá progresivamente el intervalo entre la jornada ordinaria y la complementaria (guardias). Actualmente situado en 160 horas, bajará a 140 horas este año, a 130 en 2027 y finalmente a 122 en 2028, momento en el que dicho intervalo desaparecerá por completo.

Impacto en la asistencia sanitaria

La huelga había tenido un impacto severo en la provincia de Ourense, donde la incidencia de los paros aumentó drásticamente en los últimos días. Según datos del Sindicato O'Mega, el conflicto deja un balance de casi 3.000 consultas retrasadas.

Previamente, el Sergas había manifestado su postura crítica, señalando al Ministerio de Sanidad como responsable indirecto del conflicto. Según la administración autonómica, la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ejecutivo central ha generado una "oposición frontal" entre los facultativos, provocando lo que califican como una "espiral de huelgas extraordinaria" que ha dificultado el acceso de los ciudadanos a la sanidad pública. Este ha sido, de hecho, el sexto parón hospitalario registrado en el último año.

Fin de las protestas y encierros

Con la firma de este acuerdo, el Sindicato O'Mega pone fin no solo a los paros, sino también a medidas de presión como el encierro de profesionales que se mantenía en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo.

Se espera que en las próximas horas el sindicato difunda los detalles técnicos del pacto a través de un comunicado oficial para informar a los facultativos sobre las mejoras alcanzadas.

La huelga del Estatuto Macro, en cambio, se mantiene.