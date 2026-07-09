Rueda anuncia 1.800 plazas para residencias de mayores en Piñor

El refuerzo de la atención a la tercera edad en Galicia seguirá creciendo en septiembre con la puesta en marcha de un nuevo Plan de residencias, presentado este miércoles por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La iniciativa incorporará 1.800 nuevas plazas en municipios de menos de 50.000 habitantes y dará continuidad al Plan de inversión iniciado hace cuatro años, con el que se destinaron 18,5 millones de euros de fondos europeos para la creación de 700 plazas en 24 recursos residenciales y centros de día, ya terminados o a punto de finalizar su renovación, 16 de ellos en Ourense.

El anuncio se realizó durante una visita a la futura residencia geriátrica de Piñor, un proyecto al que se han destinado 1,7 millones de euros, de los que 1,2 millones fueron financiados por la Xunta, mientras que el importe restante corrió a cargo de la Diputación de Ourense. Rueda calificó el acto de “histórico” por suponer la antesala a un servicio que permitirá a las personas que así lo deseen “envellecer con dignidade” cerca de su entorno y de sus familias.

Asimismo, recordó que esta actuación se enmarca en el Plan de inversión puesto en marcha en 2022 para impulsar más de una veintena de proyectos de mejora, reforma y construcción de recursos residenciales en localidades de menos de 20.000 habitantes. “As cousas básicas non só teñen que estar nos sitios grandes. Tamén teñen que estar nos pequenos”, defendió, en presencia de vecinos y representantes institucionales, entre ellos la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor.

El presidente autonómico no pasó por alto la importante inversión económica y la coordinación entre administraciones que exigen este tipo de iniciativas. Pese a ello, reivindicó que “é posible” sacarlas adelante y aseguró que el balance de las obras en Piñor evidencia los resultados de un plan que ha dado lugar a una veintena de actuaciones, de las que la mayoría se desarrollaron en Ourense.

Contribución ourensana

Rueda puso en valor que Ourense fue la única administración provincial que contribuyó económicamente al plan, aportando 2,3 millones de euros para la creación de 400 nuevas plazas. Una implicación que atribuyó a lo que considera uno de los principales objetivos de las diputaciones provinciales: apoyar a los concellos, convencido de que ese compromiso refleja que Galicia Calidade “é moito máis que un eslogan”.

Impulso al rural

Por su parte, el alcalde de Piñor, José Luis González, definió la habilitación de la residencia como “unha das actuacións máis importantes que se fixo na historia recente deste concello” y aseguró que las obras entran ya en su “recta final”.

El centro residencial de Piñor contará con todos los servicios asistenciales necesarios, además de espacios exteriores para el disfrute de las personas usuarias. “Está pensado para ofrecer coidado e benestar aos nosos maiores, pero tamén xerar emprego, actividade económica e contribuír a fixar a poboación no rural”, resumió González.

La huella del plan 1.800: Son las nuevas plazas públicas que se incorporarán en las residencias al proyecto. 18,5: Son los millones de euros que acumula esta inversión en la mejora de la atención geriátrica. 65%: Es el porcentaje del plan de inversiones destinado a 16 concellos de la provincia para crear más de 400 nuevas plazas residenciales. 1,7 millones: Inversión en la residencia de Piñor de Cea.

Luis Menor reivindica el compromiso de Ourense con Galicia

Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, destacó durante su intervención el esfuerzo “extraordinario” que realiza la Xunta de Galicia con el Plan de Residencias y, especialmente, agradeció la “sensibilidade” que muestra el gobierno autonómico hacia Ourense, “unha provincia con moitas necesidades, pero tamén con moito talento para sacalas adiante”. Hizo hincapié en el trabajo conjunto que facilita avanzar en la atención a estas necesidades: “Cando din que Ourense é a Cincenta e que a Xunta non se acorda da provincia sacamos datos coma estes: de 24 residencias, 16 están aquí; de 18 millóns de investimento, 12 están en Ourense”.

Reconoció que la red de actuaciones impulsadas dentro del Plan de inversiones contó con una participación “activa” de la institución ourensana, “dentro dos seus límites”, y se comprometió a seguir trabajando para mejorar y dar continuidad a estos proyectos. En su forma de entender la política como “un compromiso, pero tamén, colaboración”, hizo hincapié en que la diputación asumió parte de la cofinanciación de las actuaciones, comprometiéndose a apoyar a los “concellos que non tiñan capacidade para facelo”. Una apuesta que le genera orgullo, porque “a Deputación de Ourense é a que máis convenios ten con Galicia, en moitas materias”, entre ellas, los servicios sociales.