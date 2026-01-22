O BNG de Porqueira pide acceso ás contas da piscina municipal
TRANSPARENCIA
Sonia Fondevila do BNG de Porqueira destaca que esta información sobre a piscina municipal “é fundamental para avaliar o impacto da suba das taxas” feitas polo Concello
O grupo municipal do BNG de Porqueira, a través da súa concelleira Sonia Fondevila, vén de rexistrar no Concello unha solicitude formal para acceder á información económica das piscinas municipais, así como doutros servizos como as rozas e a axuda no fogar. Esta petición chega despois de “dous anos de reclamacións sen éxito, nos que o goberno local non facilitou a documentación malia ter sido requirida e en numerosas ocasións”, afirman no seu comunicado.
A portavoz nacionalista subliña que a información sobre os ingresos e gastos das piscinas “é fundamental para avaliar o impacto da suba das taxas aplicada polo Concello”. Sen datos claros da contabilidade, o BNG considera que “resulta imposible fiscalizar axeitadamente a xestión deste servizo público e comprobar se o aumento das tarifas está xustificado”.
No pleno do pasado 18 de setembro de 2025, a concelleira xa solicitara oficialmente acceder ás contas das piscinas, mais até hoxe, “o goberno local non atendeu esa demanda nin cumpriu cos prazos legais de resposta establecidos”, afirman.
“Resulta preocupante pensar que podería haber cartos municipais que non cadren co rexistrado. Precisamos verificar eses datos para depurar responsabilidades, se é o caso, ou descartar calquera mala praxe”, afirma a portavoz.
