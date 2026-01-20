O concurso de fotos do Entroido veta expresamente o uso de IA

A Concellería de Cultura e Turismo de Xinzo de Limia vén de convocar a segunda edición do Concurso de Fotografía do Entroido, baixo o lema “Tradición, Respecto e Sentimento”. As instantáneas do ciclo festivo deberán recoller a esencia destes tres valores fundamentais da vila limiá.

Cada autor poderá presentar un máximo de dúas fotografías, ben en cor ou en branco e negro. Ademais, a organización prohibiu explicitamente o uso de ferramentas de intelixencia artificial (IA) para a creación das imaxes, buscando garantir a súa autenticidade.

O xurado repartirá un primeiro premio dun vale de 300 euros e un bono desconto de 10 euros para o comercio e hostalaría local a través de ProLimia. O segundo e terceiro clasificado recibirán cadanseu vale de 100 euros xunto co bono desconto. A maiores, entregaranse tres premios especiais de 100 euros cada un por parte de diversas entidades.

Os seis premiados tamén recibirán un lote de produtos de Aceites Abril e unha impresión en gran formato (tamaño 50x70) da súa obra, cortesía de Carlin Xinzo.

Inscricións

Tódalas persoas interesadas en participar deberán remitir as súas fotografías, cuxos arquivos non deben superar un peso de 10 MB, xunto co formulario de inscrición adxunto, a través do enderezo electrónico (culturadexinzo@gmail.com). O prazo de participación abrirase o vindeiro venres, 23 de xaneiro, e estenderase ata o domingo 1 de marzo.