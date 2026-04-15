Porqueira estrena en Ourense los planes básicos municipales
URBANISMO
Esta medida permite simplificar la ordenación territorial en concellos de menos de 5.000 habitantes. Fue presentado en Porqueira.
El Concello de Porqueira ya cuenta oficialmente con su Plan Básico Municipal (PBM), una herramienta que dota al municipio de un instrumento de ordenación territorial que garantiza el desarrollo ordenado y sostenible del territorio, tras la rúbrica de su aprobación definitiva por parte de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue; de la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, y la alcaldesa, Susana Vázquez.
Los PBM son una forma de gestión territorial promovida por la Xunta en concellos de menos 5.000 habitantes. Así lo explicó Encarnación Rivas, aclarando que “hai concellos para os que abordar un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) é imposible”. Rivas afirmó que los PBM sirven para “aliviar aos concellos con menos capacidade de tódolos trámites máis custosos”.
Por su parte, Susana Vázquez dijo que “foi un traballo de moitos anos co que buscamos que o concello puidese medrar”, y que fue aprobado inicialmente “en pleno municipal, pero a Confederación Hidrográfica retrasou a súa aprobación definitiva”. Allegue no dudó en reafirmar a la alcaldesa: “A aprobación inicial foi no 2020, e o obstáculo que tivemos foron os informes sectoriais da Confederación Hidrográfica Miño-Sil”. La conselleira aprovechó para explicar que las necesidades de los municipios urbanos y rurales no son siempre las mismas, haciendo un llamamiento al “sentidiño común”.
El Concello de Porqueira es el primero de la provincia de Ourense en aprobar su plan básico municipal, siendo el sexto de Galicia.
Una ordenación territorial con galardones
El Plan Básico Muncipal de Porqueira, realizado por Jose González Cebrián, recibió en 2025 el premio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) en la categoría de Planificación Urbana. Además, acaba de ser nominado como uno de los 13 proyectos de Galicia que optan a los Premios Arquitectura 2026 del Colegio de Arquitectos de España (CSCAE) por su “reconocimiento exhaustivo de los lugares como fundamento de las diversas protecciones aplicadas al suelo rústico (..), así como un inventariado de elementos a conservar que no siempre son percibidos por otras figuras de planeamiento generalista”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
2.000 EUROS MENSUALES
El BNG insiste, las cuentas de Porqueira no cuadran
Lo último
LA PUNTILLA
Profeta
CADERNOS DA VIAXE
Asfixian o noso sector lácteo
Jorge Bermello, felicidades
PINGAS DE ORBALLO
O silencio da fotografía