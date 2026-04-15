Porqueira estrena en Ourense los planes básicos municipales

El Concello de Porqueira ya cuenta oficialmente con su Plan Básico Municipal (PBM), una herramienta que dota al municipio de un instrumento de ordenación territorial que garantiza el desarrollo ordenado y sostenible del territorio, tras la rúbrica de su aprobación definitiva por parte de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue; de la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, y la alcaldesa, Susana Vázquez.

Los PBM son una forma de gestión territorial promovida por la Xunta en concellos de menos 5.000 habitantes. Así lo explicó Encarnación Rivas, aclarando que “hai concellos para os que abordar un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) é imposible”. Rivas afirmó que los PBM sirven para “aliviar aos concellos con menos capacidade de tódolos trámites máis custosos”.

Por su parte, Susana Vázquez dijo que “foi un traballo de moitos anos co que buscamos que o concello puidese medrar”, y que fue aprobado inicialmente “en pleno municipal, pero a Confederación Hidrográfica retrasou a súa aprobación definitiva”. Allegue no dudó en reafirmar a la alcaldesa: “A aprobación inicial foi no 2020, e o obstáculo que tivemos foron os informes sectoriais da Confederación Hidrográfica Miño-Sil”. La conselleira aprovechó para explicar que las necesidades de los municipios urbanos y rurales no son siempre las mismas, haciendo un llamamiento al “sentidiño común”.

El Concello de Porqueira es el primero de la provincia de Ourense en aprobar su plan básico municipal, siendo el sexto de Galicia.