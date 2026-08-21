Solo en el 16% de los hogares en Ourense residen menores de 16 años

El envejecimiento de la provincia define la estructura de los hogares ourensanos. Tan solo en el 16% de los domicilios (21.651) viven niños o adolescentes menores de 16 años. La proporción es indudablemente baja. Sobre todo, si se compara con los registros de las otras provincias gallegas, entre las cuales está a la cola. En A Coruña, este tipo de hogares son el 20%; en Pontevedra el 22%; y en Lugo, con un dato más cercano, el 18%.

Así se extrae de la Enquisa Estrutural a Fogares (EEF), elaborada por el Instituto Galego de Estadística, cuyos últimos datos son de 2024. En 2007, año en que comenzó la serie histórica, el número de hogares con menores de 16 años ascendía a cerca de 25.297, un 14,41% más que la última estadística.

Radiografía de los hogares de Ourense.

La evolución de los hogares con menores de 5 años, es decir, en los que hay niños pequeños tampoco es positiva. Según la EEF, en la provincia son apenas el 5% del total, marcando el mínimo histórico de la tabla que publica el IGE. En 2007 eran 8.713, pasaron a contabilizarse solo 7.061 en 2021, un 19% menos en 14 años y en los últimos datos son ya 6.791.

Caída de nacimientos

Esta escasez de niños en los domicilios es el reflejo directo del desplome continuado de la natalidad. La provincia sigue ampliando su abismo demográfico y encadenando récords negativos. De hecho, los datos del INE acumulados hasta el primer semestre de 2026 confirman esta sangría poblacional con apenas 608 nacimientos registrados en Ourense, la cifra más baja desde principios de la década.

En términos acumulados, Ourense ha perdido 93 nacimientos en seis años, pasando de los 701 registrados en la primera mitad de 2020 a los 608 actuales. La caída supone un 13,3%. El descenso se aprecia también en la evolución mensual. En todos los meses, salvo junio, la cifra acumulada se mantiene por debajo de la registrada en el mismo momento de 2025.

Tipo de hogares

Atendiendo a los datos más recientes de 2024 sobre el tipo de núcleo familiar en Ourense, el modelo tradicional ha cedido el primer puesto. Actualmente, los hogares unipersonales lideran la estadística de forma destacada, representando el 28,25% del conjunto. En segunda posición, y reflejando también el envejecimiento poblacional o el retraso en la maternidad, se sitúan las parejas sin hijos, que integran el 27,30% del total. El podio lo cierran ahora las parejas con hijos (independientemente de si estos son mayores de 16 o 18 años), que han quedado relegadas al tercer lugar suponiendo un 25,68% de los hogares.

El resto de la radiografía provincial muestra una mayor diversificación en los modelos de convivencia, aunque con porcentajes significativamente menores. Los hogares monoparentales, compuestos por una sola figura parental junto a sus hijos, representan el 7,82% del total. A estos les siguen aquellos formados por un núcleo familiar y otros convivientes, que suponen el 6,18%. Por último, las cifras más bajas corresponden a los hogares que no están formados por ningún núcleo familiar, con un 3,12%, y a aquellos compuestos por varios núcleos familiares, que apenas alcanzan el 1,66%.