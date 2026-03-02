La propiedad privada, en almoneda
Un século longo de paixón e resistencia
RECUNCHO HEBDOMADARIO
Hai 120 anos. Segundo unhas fontes, o 2 de marzo de 1906, naquela Coruña que comezaba a abrirse ó século XX, nacía oficialmente o Real Club Deportivo de La Coruña. A semente plantárana anos antes uns mozos que regresaban de estudar en Inglaterra, onde descubriran un deporte que axiña prendería na cidade herculina: o fútbol. A fundación produciuse na coñecida Sala Calvet, epicentro da vida social coruñesa da época, e axiña o novo club adoptaría as cores branquiazuis que hoxe son símbolo de identidade para varias xeracións.
Nos seus primeiros anos, o Deportivo ou Dépor medrou ó abeiro do entusiasmo popular e da consolidación das competicións rexionais. O vello campo de Riazor converteuse no seu fogar espiritual, escenario de tardes épicas e punto de encontro dunha afección que fixo do club algo máis ca un equipo: unha expresión colectiva de pertenza.
A ese éxito sumáronse dúas Copas do Rei, tres Supercopas de España e actuacións memorables en competicións europeas, especialmente na Liga de Campións.
O salto definitivo produciuse coa chegada do profesionalismo e a participación na Liga, onde o Dépor alternou etapas de esplendor con momentos de dificultade. Mais foi a década dos noventa a que mudou para sempre a dimensión da entidade. Coa presidencia de Lendoiro e a chegada de futbolistas de talla internacional, naceu o chamado “Superdépor”, un equipo que puxo A Coruña no mapa futbolístico europeo.
Aquel conxunto, liderado por figuras como Bebeto, Mauro Silva (enorme este xogador!), Fran ou Djalminha, rozou a Liga en 1994 nun final dramático que quedou gravado na memoria colectiva. O desquite chegaría na tempada 1999-2000, cando o Deportivo conquistou a súa primeira e ata agora única Liga, culminando unha campaña histórica baixo a dirección de Javier Irureta. Riazor estoupou de ledicia nun fito irrepetible.
A ese éxito sumáronse dúas Copas do Rei, tres Supercopas de España e actuacións memorables en competicións europeas, especialmente na Liga de Campións. A remontada ó Milán en 2004, tras caer 4-1 en San Siro e vencer 4-0 en Riazor, permanece como unha das noites máis inesquecibles do fútbol continental.
Non todo foi doado ó longo destes 120 anos. O club atravesou crises económicas e descensos que puxeron a proba a súa estabilidade. Porén, cada caída veu acompañada dunha resposta firme da súa afección, que nunca deixou de acompañar ó equipo, nin nos momentos máis escuros. O club fixo da loita e da dignidade os seus sinais de identidade. Hoxe está loitando por volver á elite do fútbol nacional.
