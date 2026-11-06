El 62% de los celadores en Ourense son mujeres

El área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras cuenta con 483 celadores, un colectivo esencial para el funcionamiento de los hospitales y la atención a los pacientes. De ellos, el 62% son mujeres y el 38% hombres, una distribución que refleja la evolución de una profesión tradicionalmente masculinizada. El Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) concentra a 415 de estos profesionales, con una presencia femenina del 59%.

Con motivo del Día del Celador, celebrado ayer bajo el lema “A tu lado en cada paso en el hospital”, el área sanitaria reivindica el papel de estos trabajadores, cuya actividad va mucho más allá del traslado de pacientes. Su labor abarca desde el apoyo en urgencias, quirófanos y unidades de hospitalización hasta la movilización de enfermos, el transporte de material y la orientación a familiares.

Manuel Bolaño Pérez, jefe de personal subalterno del CHUO, destaca la importancia de este colectivo en la actividad hospitalaria. “Los celadores somos una parte imprescindible del engranaje sanitario”, señala. También recuerda que están presentes en prácticamente todos los servicios y que su trabajo resulta necesario durante las 24 horas del día.

La profesión ha experimentado importantes cambios con la incorporación de nuevos equipos de movilización y procedimientos destinados a mejorar la seguridad de los pacientes y reducir los riesgos físicos de los trabajadores. La formación y la adaptación a estas herramientas resultan cada vez más relevantes.

Más allá de las funciones asistenciales, Bolaño reivindica especialmente el trato humano del colectivo. “A veces, una palabra de ánimo, una sonrisa o simplemente escuchar al paciente puede ayudarlo a sentirse más tranquilo”, explica. Los celadores suelen encontrarse entre los primeros profesionales que reciben a quienes llegan al hospital, muchas veces en situaciones de preocupación o incertidumbre.