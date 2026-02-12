A Limia registra el doble de lluvia que la dana de Valencia: “A auga corre para arriba!”

La borrasca Nils ha terminado por desbordar la capacidad de resistencia del terreno en la provincia. En Xinzo de Limia, el propietario de una granja resumía ayer la situación con asombro al ver cómo el colapso de los drenajes invertía el sentido del caudal en las fincas: “Estiven vivindo fóra e é a primeira vez que vexo que a auga corre para arriba”. El hombre, que ya no tiene animales en la explotación pero la usa como almacén, no pudo ni acercarse a la nave: “A auga chega á porta, é incrible”.

Esta falta de absorción del suelo estuvo a punto de causar un accidente grave en Carballeda de Avia. Los voluntarios de Protección Civil acudieron a Faramontaos (OU-0306) pensando que se había caído un poste de la luz, pero se encontraron con que era la carretera la que se estaba hundiendo. “Infinidade de danos nos está deixando esta sucesión interminable de borrascas”, lamentaban”.

Caminos y fincas impracticables en A Limia. | Óscar Pinal

En Ribadavia, los vecinos de A Veronza coinciden en que no se veía una crecida similar del regato Maquiáns desde hace ocho años. José, uno de los afectados, señalaba que “a terra xa non aguanta máis”.