Un accidente de tráfico entre un camión y un transporte especial corta la A-52 a la altura de Ribadavia: "Estará así unas 3 horas"

La autovía A-52 permanece cortada al tráfico a la altura de Ribadavia (Ourense) debido a un accidente de tráfico registrado durante la tarde de este lunes. Según la información facilitada, el siniestro se produjo sobre las 15:20 horas en el punto kilométrico 252 de la A-52, en sentido Vigo-Ourense, tras una colisión por alcance entre un camión y un convoy de transporte especial.

Inicialmente se restringió la circulación para los vehículos pesados, pero la situación obligó a ampliar las medidas de seguridad y, a las 15:50 horas, se procedió al corte total de la vía. Como consecuencia de la incidencia, el tráfico está siendo desviado por la carretera N-120 mientras continúan las labores de gestión del accidente y retirada de los vehículos implicados. "Estará así unas 3 horas", aseguraron fuentes oficiales.

Por el momento no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre el tiempo estimado para la reapertura de la autovía.