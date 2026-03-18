Renfe reorganiza los trenes en la línea Ourense-Vigo por las obras de la Línea del Miño desde el 7 de abril

Renfe modificará de forma temporal el servicio ferroviario con origen y destino en Vigo a partir del próximo 7 de abril, debido a las obras de modernización que Adif está ejecutando en la Línea del Miño.

Los trabajos afectan a los tramos Vigo Guixar-Redondela y Redondela-Guillarei, lo que obligará a interrumpir la circulación ferroviaria en esos puntos. Para garantizar la movilidad, la compañía ha diseñado un plan alternativo de transporte.

Cambios en estaciones y recorridos

Durante aproximadamente un mes, los trenes con origen o destino en Santiago de Compostela y A Coruña cambiarán su estación de salida o llegada a Vigo Urzáiz, en lugar de Vigo Guixar. Además, pasarán a detenerse en Redondela AV, dejando de hacerlo en las estaciones habituales de Redondela y Redondela Picota.

Los trenes regionales que conectan con Ourense y Ponferrada, así como los servicios Intercity hacia Portugal (Porto Campanhã), realizarán parte del recorrido por carretera.

En concreto, se habilitarán trayectos alternativos en autobús entre Vigo Guixar y Guillarei, y entre Vigo Guixar y Valença do Minho. Esta situación se prolongará durante cerca de un año, hasta la finalización de las obras.