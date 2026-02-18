¿Sabe usted que deberían llamarle 'Ourense' a la próxima borrasca?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la lluvia y la nieve parecen sentirse a gusto en tierras ourensanas
¿Sabe usted que, acabada la tregua del Entroido, el cielo retoma su programación habitual? ¿Que quienes se preparen para el Enterro da Sardiña harían bien en añadir un ancla porque el viento va a soplar fuerte? ¿Que el color amarillo vuelve a ponerse de moda entre quienes trabajan en eso de predecir el tiempo? ¿Que la lluvia y la nieve parecen sentirse a gusto en tierras ourensanas?
