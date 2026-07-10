Alarma entre los apicultores de Ourense por la presión de la velutina

Uno de los colmenares ubicados en el término municipal de Viana do Bolo.

La Agrupación Apícola de Galicia ha mostrado su preocupación por la elevada presencia de Vespa velutina durante este verano en buena parte de la comunidad. No obstante, y según explican los apicultores, la zona del sur Ourense se está viendo menos afectada que otros territorios gallegos, donde la presión sobre las colmenas ya alcanza niveles muy preocupantes.

Mientras que en la mayor parte de Galicia muchos colmenares registran entre 13 y 20 ejemplares de Vespa velutina por colmena, dificultando gravemente la actividad de las abejas, en el interior de la provincia de Ourense la situación no es, por ahora, tan preocupante.

Así lo confirma el apicultor de Viana do Bolo, Benigno Basteiro, quien asegura que la presencia de la especie invasora existe, pero sin ejercer una presión significativa sobre los apiarios. “Hai velutina, pero non está presionando ás colmeas. Non é unha situación para alarmarse”, afirma.

Belén Rodríguez es también apicultora en las Tierras del Bibei pero parte de sus colmenas situadas en la zona lucense de Quiroga. Allí, asegura, la presión de la Vespa velutina ya empieza a hacerse evidente. “Efectivamente comezamos a notar a presión”, explica, evidenciando el contraste entre ambas zonas.

Belén rodríguez, con colmenas en ourense y en la vecina zona de quiroga, apunta que allí “comezamos a notar a presión”

Situación preocupante

Con colmenares en la zona de Cotobade, el vianés Daniel Fernández corrobora que allí la situación es “moi preocupante”. “Tivemos que retirar as colmenas para que non nos morresen”, afirma. Añade que en la zona de Pereiro de Aguiar o Luintra la situación es semejante a la de Pontevedra y explica que el ciclo es “más lento” en el sureste ourensano. “Aquí atacarán en setembro, cando a colleita esté feita, polo que ten unha menor impacto”.

Desde la Agrupación recuerdan que en aquellas comarcas donde la presión es elevada las abejas encuentran serias dificultades para salir de la colmena a recoger néctar, polen y agua, un recurso imprescindible para alimentar la colonia y regular la temperatura del enjambre. Como consecuencia, las colonias se debilitan progresivamente y las abejas se convierten en presas fáciles para la vespa velutina.

Para intentar reducir el impacto, muchos apicultores recurren a diferentes métodos de control, como trampas con atrayentes u otros sistemas de captura.

Sin embargo, desde la Agrupación recuerdan que estas medidas “só contribúen a mitigar parcialmente o problema e non eliminan a elevada presenza da especie”.

Precaución en los frutales

La organización advierte además de que la Vespa velutina no sólo supone un problema para la apicultura. Su presencia también es cada vez más frecuente en árboles frutales, especialmente en ciruelos, perales y otros árboles con fruta madura o en proceso de maduración.

Las avispas aprovechan los azúcares de la fruta para alimentarse y capturan a las abejas que acuden a ella, agravando todavía más el impacto sobre los colmenares.

Por ello, la Agrupación Apícola de Galicia hace un llamamiento a la población para “extremar a precaución” durante la recogida de fruta, ya que las velutinas pueden permanecer ocultas entre las ramas o en la parte posterior de las piezas, aumentando el riesgo de sufrir picaduras.

A pesar de que el Macizo ourensano presenta por el momento una situación más favorable que otras zonas de Galicia, la organización insiste en la necesidad de mantener la vigilancia y reforzar las medidas de control de esta especie invasora.

Valdeorras

Desde la Asociación Valdeorresa de Apicultores, Armando Rodríguez recordó que con los incendios de 2025 ardieron muchos nidos. Eso sí, dijo que los cauces fluviales, como el Sil, que frecuentan las velutinas, no ardieron. Explicó que en estos momentos “estamos tranquilos”, si bien la gravedad de la especie invasora no se verá hasta septiembre.