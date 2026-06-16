¿Sabe usted que en Barbadás están sufriendo las siete plagas?

¿Sabe usted que si las últimas semanas en Barbadás hubo alarmas por presencia de serpientes este lunes por la tarde tocó el turno a las velutinas? ¿Que los miembros de Emerxencias del municipio lo tuvieron que sacar del tejado de una vivienda? ¿Que mucho ojo a la presencia de este tipo de avispa? ¿Que en verano toca cambiar al dicho y en vez de “ollo ao piollo” hay que decir “ollo á vespa”?

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