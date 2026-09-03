Alerta en Ourense por una oleada de ciberestafas en WhatsApp que suplanta a contactos

Una nueva oleada de ciberataques está comprometiendo el acceso a cuentas de WhatsApp en toda España, habiéndose registrado ya las primeras víctimas en la provincia de Ourense. El fraude utiliza una peligrosa técnica de suplantación de identidad que no requiere que el usuario pinche en ningún enlace, escanee códigos ni descargue archivos infectados.

Mediante esta modalidad conocida como zero-click, los atacantes toman el control del perfil y envían mensajes masivos a familiares o amigos cercanos solicitando transferencias de dinero urgentes, habitualmente por importes cercanos a los 1.000 euros, bajo diversos pretextos.

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El origen de este engaño reside en la explotación combinada de un fallo de seguridad en el sistema operativo iOS de Apple (en versiones anteriores a la 16.7.12) y en la propia plataforma de mensajería. Al no tener el teléfono actualizado, los ciberdelincuentes logran acceder al terminal e iniciar sesión a través de WhatsApp Web.

Para evitar que la víctima descubra el hackeo de forma inmediata, los atacantes borran las conversaciones utilizando la opción "eliminar para mí" desde la sesión vinculada, lo que elimina el rastro en el móvil del afectado mientras que sus contactos continúan recibiendo la petición de dinero.

Los especialistas en ciberseguridad recuerdan que la medida de protección más eficaz es actualizar de inmediato el sistema operativo del teléfono y la aplicación a su última versión. En caso de sospechar que la cuenta ha sido comprometida, se recomienda comprobar la lista de "Dispositivos vinculados", cerrar cualquier sesión desconocida, reinstalar la aplicación, activar la verificación en dos pasos y alertar mediante llamada telefónica o SMS a los contactos más cercanos para evitar perjuicios económicos.