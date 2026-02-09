David, Gabriel, Daniel y Sara, alumnos de ESO de Ourense, hablan sobre la dependencia digital de los niños y adolescentes

Aunque las reacciones entre los menores de 16 son dispares, lo cierto es que muchos jóvenes ourensanos son conscientes de que el uso de redes sociales entre la gente de su edad es “excesivo”. “Nos están volviendo muy dependientes, creo que la medida favorecerá a nuestras vidas”, apunta Daniel, alumno de 4º de ESO en Maristas. Destaca que en su colegio deben dejar el móvil en una caja durante la jornada escolar “para evitar la tentación de usarlo”, algo que considera a la vez “beneficioso” y “preocupante”.

Me parece bien la medida, porque hay niños que están bastante comidos por las redes — David - Alumno de 1º ESO

Aunque son tres años más pequeños, David y Sara (ambos de 1º de ESO) son igual de conscientes de la situación. “Me parece bien la medida, porque hay niños que están bastante comidos por las redes”, apunta David, alumno de Franciscanas, que reconoce que en su casa ya no le dejaban usar las plataformas y cree que “está bien”, aunque tiene compañeros a los que les ha sentado peor el anuncio del presidente del Gobierno.

Podemos divertirnos sin depender de una pantalla, pasar más tiempo jugando o leyendo — Sara - Alumna de 1º ESO

Por su parte, Sara considera que pueden “divertirse sin depender de una pantalla”. “Pasaremos más tiempo jugando o leyendo”, indica esta alumna de Maristas, que explica que ella tiene un móvil sin internet, que usa “solo para hacer llamadas en momentos puntuales”.

Pedro Sánchez ha recibido "hate" y ha considerado que es mejor prohibir que enseñarnos — Gabriel - Alumno de 3º ESO

Una postura más contraria mantiene Gabriel, estudiante de 3º de ESO en Franciscanas. “Pedro Sánchez se creó una cuenta de TikTok para llegar a jóvenes como nosotros y como ha recibido ‘hate’ las ha prohibido”, afirma, aunque reconoce saber que “hay peligros y todo en exceso es malo”.

Las redes sociales nos están volviendo muy dependientes, creo que nos favorecerá — Daniel - Alumno de 4º ESO

Lamenta que se haya optado por el veto y no por enseñarles a usar bien las redes sociales, ya que, aunque sean nativos digitales y sepan manejarse, “nunca está de más que nos guíen”. Así, tanto Gabriel como Daniel, David o Sara consideran útiles y necesarias las charlas escolares sobre el mundo digital, aunque echan en falta un enfoque más práctico.

En cuanto al uso que hacen de las redes quienes reconocen tenerlas —Gabriel y Daniel, los mayores— explican que las emplean sobre todo para socializar con sus amigos, además de consumir contenidos de deporte, humor o juegos.