Padres y profesores de Ourense aplauden el veto de redes sociales para menores de 16 años

El reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años ha sido muy bien recibido por familias y centros educativos de Ourense. Consideran que se trata de una medida “más que necesaria”, aunque también reconocen dudas sobre su aplicación práctica e insisten en la importancia de una correcta formación digital.

El uso de las redes sociales en los menores está dando muchos problemas de salud mental, ansiedad, depresión

“El uso de las redes sociales en los menores está dando muchos problemas de salud mental, ansiedad y depresión”, asegura Mario Fernández, presidente de la Federación de Anpas de colegios privados y concertados de Ourense, quien considera que cuanta más regulación exista “será mejor, sobre todo para preservar a los niños”. Reconoce que a los padres les falta información sobre el entorno digital y admite que, a veces, ellos mismos también pecan de no dar ejemplo.

Cambio de paradigma

El representante de los padres espera conocer pronto más detalles de la normativa, ya que considera que “una simple verificación de edad se puede saltar fácilmente”. Sin embargo, uno de los aspectos más valorados es el traslado de la responsabilidad a las plataformas tecnológicas, que deberán garantizar que el usuario cumple la edad mínima.

Los chicos entran en las redes sociales sin que nadie les haya enseñado, muchas veces por presión de los amigos

Rebeca Bande, madre ourensana con dos niños preadolescentes, apoya este giro: “Os cerebros desta rapazada non están sendo conscientes dos perigos”. Para Bande, es clave que la ley exija responsabilidades a los gigantes digitales: “Elas son as que teñen que asegurarse de que esa persoa que accede realmente é maior de 16 anos”.

Motivo de exclusión

Esta madre lamenta que tener móvil propio sea ya “una cuestión de presión social”. Desde las aulas, Gonzalo Sánchez, profesor del colegio Franciscanas, coincide: muchos menores acceden por influencia del grupo y acaban en situaciones que entrañan numerosos riesgos.

Cierta esperanza

En Galicia, la Xunta prohibió el uso de móviles durante la jornada escolar en centros públicos. Aun así, Sánchez reconoce que los alumnos siguen llevándolos al colegio, aunque apagados o entregados.

En el colegio Maristas, los estudiantes dejan sus teléfonos en una caja al comenzar el día. Según Ana Martín, subdirectora del centro, desde entonces se han reducido de forma notable los conflictos relacionados con redes sociales.

Martín añade que en los primeros cursos de la ESO se observa otro cambio relevante: cada vez más niños no tienen móvil propio. “Los padres están siendo más conscientes y limitando más ese uso”, concluye, vislumbrando un futuro en el que normativa y concienciación familiar vayan de la mano.