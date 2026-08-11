El Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras activa un operativo especial para el eclipse

Ante la previsión de un multitudinario desplazamiento de personas para seguir el eclipse solar total, el Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras desplegará este miércoles, 12 de agosto, un operativo sanitario especial. La medida busca dar respuesta inmediata a cualquier incidencia derivada de la gran concentración de público, centrando la máxima atención en la zona nororiental de la provincia.

El dispositivo se centrará en municipios como O Barco de Valdeorras, A Rúa, Rubiá, Vilamartín, Carballeda, A Veiga, Larouco y Viana do Bolo, con especial incidencia entre las 19:30 y las 21:30 horas, coincidiendo con el desarrollo del fenómeno astronómico. La actuación se enmarca en el Nivel 2 del PLATERGA (Plan Territorial de Emergencias de Galicia) y coordinará los recursos asistenciales del Sergas con el 061, el 112, ambulancias y Protección Civil.

En el ámbito de la Atención Primaria, el PAC de O Barco de Valdeorras contará de forma garantizada con dos médicos, dos enfermeros y un administrativo desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 8:00 horas del jueves 13 de agosto. El resto de los centros de atención continuada del área permanecerán en alerta para atender posibles accidentes de tráfico, caídas, lesiones oculares como la retinopatía solar, problemas dermatológicos o picaduras.

Por su parte, los tres hospitales del área sanitaria mantendrán en plena disponibilidad sus Servicios de Urgencias y al personal de guardia localizada, junto con toda la red de transporte sanitario interhospitalario. Desde Sanidad recuerdan además la importancia de la prevención e insisten en evitar la observación directa del Sol sin protección homologada para prevenir daños oculares graves.

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