Arranca la campaña provincial de animación a la lectura en Ourense

La Diputación de Ourense y la Agrupación Provincial de Libreros arrancan el segundo plan de lectura provincial, que contará con un presupuesto cercano a los 350.000 euros.

Un mes antes xa hai xente preguntando cando empeza. Os xóvenes adoitan pedir de todo, e quizais van máis á novela romántica"

Su objetivo es fomentar la lectura entre el público infantil y juvenil con la adquisición de libros gratuitos para jóvenes de hasta 18 años en las librerías de toda la provincia. Este 2026, la iniciativa llegará hasta el 18 de diciembre y busca agotar todos los fondos asignados, y “se fai falta, ampliaráse o orzamento”, prometía Luis Menor, presidente provincial.

El proyecto pretende apoyar al sector librero, con una respuesta ciudadana consolidada. Sobre este interés del público y las preferencias de lectura, el representante de los libreros, José Ramón Martínez Blanco, detalla que “un mes antes xa hai xente preguntando cando empeza. Os xóvenes adoitan pedir de todo, e quizais van máis á novela romántica, que ata o de agora era un tema que case nunca nunca se lía, e hoxe é o boom das editoriais”.