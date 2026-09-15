El plan de fomento de lectura de la Diputación de Ourense llega a los 350.000 euros

Por tecera semana consecutiva, el gobierno provincial ha aprobado más de un millón de euros en distintos convenios de colaboración durante su junta de Gobierno. En esta ocasión, la mayor cantidad se ha destinado al segundo Plan Provincial de Fomento de la Lectura, que llegará a tener unos fondos de 350.000 euros, y permitirá a todos los menores de edad -nacidos en 2008 y años posteriores- adquirir un libro de forma gratuita en las librerías adscritas al programa, asumiendo su coste el ente provincial.

Nunha era dixital como esta, temos a obriga de promover hábitos de lectura, que son os que abren a porta á imaxinación, á comprensión e á creatividade"

“Os obxectivos desta segunda edición, son, dun lado, fomentar os hábitos de lectura e favorecer o acceso á cultura entre a nosa mocidade”, explicaba el presidente de la Diputación, Luis Menor. “O que buscamos é suscitar na cidadanía ourensá un interese polo libro, porque nunha era dixital como esta, temos a obriga de promover hábitos de lectura, que son os que abren a porta á imaxinación, á comprensión e á creatividade e, por suposto, ao coñecemento doutras culturas”, añadía el presidente provincial.

Podrán beneficiarse de este programa aquellas personas que no hayan cumplido los 18 años -los nacidos en 2008 y años posteriores, según recordaba Menor-, y el plazo para la compra de un libro va desde el 15 de octubre hasta el 18 de diciembre. En cuanto al tipo de obras que se pueden escoger, ”están excluídos os libros e o material escolar... que teñen outra vía de financiamento”, recordaba Menor.