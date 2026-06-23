La atención psicológica lidera las consultas de la mujer rural

La lucha contra la violencia de género es un problema acuciante y así lo dejan ver los últimos casos en la provincia. Para combatirlo, las diferentes administraciones ponen en marcha proyectos para acercar asesoramiento público y gratuito a mujeres del ámbito rural.

Uno de estos servicios son los Centros de Información a la Mujer (CIM) móviles impulsados por la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia, que empezaron su recorrido en febrero y tras cuatro meses, y más de 60.000 kilómetros, han arrojado los primeros datos de un servicio que se posiciona como fundamental.

Según los datos técnicos de la Administración autonómica, el programa ha prestado servicio en cerca de 160 ayuntamientos y siete campus universitarios gallegos. En total, se ha informado a casi 400 personas y se han llevado a cabo más de 150 intervenciones directas. A raíz de la alta demanda del servicio, la mayoría de los concellos han solicitado visitas de seguimiento tras la intervención inicial.

A nivel autonómico, el 60 % de los casos atendidos ha requerido atención psicológica, consolidándose como el área más demandada entre las usuarias del servicio. Las consultas se centran, fundamentalmente, en la gestión emocional, el asesoramiento sobre vínculos afectivos y la identificación de patrones de alerta en las relaciones.

48 Concellos

Ourense es un territorio donde el modelo itinerante busca además dar respuesta a la alta dispersión poblacional. El CIM móvil se desplaza exclusivamente a aquellos municipios ourensanos que no disponen de un centro físico propio o mancomunado, facilitando el acceso a información y acompañamiento.

Hasta la fecha, el vehículo ha realizado 74 visitas, llegando a 48 municipios de la provincia. La distribución de estas paradas refleja una estrategia de continuidad: 35 concellos han recibido una visita, 15 han contado con dos visitas de seguimiento y en otros tres ayuntamientos se ha acudido hasta en tres ocasiones, siendo que la Administración autonómica no especifíca cuales han sido por privacidad de las usuarias.

En cuanto al volumen de trabajo, Ourense ha registrado un total de 33 intervenciones directas. El perfil de la asistencia mantiene la tendencia autonómica, con una clara mayoría de atención psicológica (63,6 %, equivalente a 21 casos), atendiendo cuestiones como la resolución de conflictos, la recuperación de la autoestima y la gestión de la culpa. Le sigue la atención de carácter social, que representa el 33,3 % (11 intervenciones) y está centrada en la información y el acompañamiento hacia otros recursos institucionales. La atención jurídica cierra la estadística provincial con un 3 % (1 caso).

El balance de la Xunta de Galicia señala que no existe un perfil demográfico predominante entre las mujeres atendidas en Ourense, lo que constata que la violencia de género es una realidad transversal que afecta a todas las franjas de edad.

Finalmente, el programa también ha integrado labores de prevención y sensibilización en el ámbito educativo realizando visitas a centros y comunidades. El pasado mayo, el servicio se desplazó al Campus de Ourense de la Universidade de Vigo y tiene previstas nuevas intervenciones a corto plazo para continuar acercando la información a la comunidad estudiantil.

Cinco millones en ayudas para respaldar los 84 centros físicos

De forma paralela al balance del servicio móvil del Centro de Información a la Mujer (CIM), el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó el pasado 12 de junio la orden de ayudas destinada a financiar el funcionamiento de los 84 Centros de Información a la Mujer (CIM) de carácter fijo distribuidos por la comunidad.

El Gobierno autonómico destina a esta convocatoria más de cinco millones de euros de fondos propios, respaldando un recurso estructural que atiende a una media de 17.600 mujeres cada año. Los ayuntamientos disponen de un plazo de un mes para solicitar estas subvenciones. Según establecen las bases de la convocatoria, cada administración local podrá percibir un máximo de 52.000 euros, cuantía que asciende hasta los 120.000 euros en el caso de presentar solicitudes conjuntas.

Para facilitar la gestión municipal, la Xunta concederá un adelanto del 80 % del total otorgado.Esta inyección económica está diseñada para garantizar la operatividad de los equipos multidisciplinares. A través de estas aportaciones se financia el coste de los puestos de dirección, el personal técnico, los agentes de igualdad y las áreas de asesoramiento jurídico y atención psicológica. Asimismo, la partida cubre la formación para el trabajo en red y la dinamización del territorio con perspectiva de género.