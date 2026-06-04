Verín estrena un Centro de Información á Muller para la comarca

Las más de 250 mujeres y familias que acuden anualmente al Centro de Información á Muller (CIM) cuentan ya con un nuevo local en la Rúa Irmáns Moreno, ubicado a escasos metros de la Policía Local y de los juzgados de Verín. Este traslado responde a un largo anhelo de las profesionales de este servicio de la Mancomunidad de Municipios de la comarca de Verín, cuya sede anterior se había quedado pequeña para poder prestar en las mejores condiciones todos los servicios que brindan, tales como apoyo laboral, jurídico y psicológico a mujeres, entre ellas víctimas de violencia de género.

Además de una ubicación céntrica y estratégica, las nuevas instalaciones, que han sido posibles gracias a una inversión de la Xunta de más de 151.000 euros, multiplican su espacio hasta los 150 metros cuadrados. El local alberga una oficina de psicología conectada a una “sala amable” para realizar intervenciones con menores y adaptada para terapias familiares. Los técnicos de igualdad, orientación laboral y asesoría jurídica cuentan con despachos individuales, y la mayor amplitud permitirá incorporar un terapeuta familiar y psicólogo sanitario.

Por si todo esto fuera poco, el renovado CIM cuenta con una nueva zona de archivo para custodiar documentación y un baño adaptado para personas en silla de ruedas y con cambiador de bebés. En la parte superior se ha creado un espacio polivalente con zona de lactancia, y que se puede emplear para formaciones y otras actividades.

Visita institucional

Visita a la nueva sede del CIM en Verín. | Consellería de Política Social e Igualdade

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó este miércoles la nueva sede y destacó que cumple con “tódolos requisitos para garantir unha atención integral e de calidade”, ya que su mayor amplitud permite a personal y usuarias sentirse “cómodas, seguras e atendidas nas mellores condicións”. Felicitó la apuesta de los siete concellos que forman la Mancomunidad por este servicio público, que tiene “unha relevancia especial” al prestar recursos a mujeres del rural, para las que las distancias “non deben ser obstáculos ao acceder aos mesmos”.

García estuvo acompañada por el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo; la directora xeral de Promoción da Igualdade, Eloína Ingerto; el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, y alcaldes, concelleiros y personal del CIM.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, aseguró que el CIM es un “pilar” de la cartera de servicios de la entidad, y agradeció la implicación de la conselleira, que “detectou enseguida na primeira visita esa necesidade de maior espazo para este servizo”. La directora y psicóloga del CIM, Lorena Álvarez, aseguró que esperan “mellorar os nosos servizos e ser un espazo de escoita activa e reunión para as mulleres da nosa comarca”.