Atropellan a un menor a poca distancia del colegio Carmelitas en Ourense

Un menor fue atropellado este martes en la calle Serra de Queixa de Ourense, a la altura del número 36, en un incidente ocurrido a las 8:30 horas que obligó a movilizar a varios servicios de emergencia. Hasta el lugar, próximo al colegio Carmelitas, se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, Policía Local, Bomberos y Protección Civil para atender el suceso.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del menor, que según la información oficial habría sido arrollado en un punto donde no existe paso para peatones.

Una colisión en A Mezquita

La jornada dejó además otro accidente de tráfico en la provincia. Una furgoneta y una pick-up colisionaron en la N-525, en el kilómetro 12, a la altura de A Vilavella, en A Mezquita. En un primer momento se alertó de que podía haber una persona atrapada, por lo que fue movilizado el GES de A Gudiña. Finalmente se comprobó que no había ningún ocupante atrapado.

En el operativo participaron también Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de A Mezquita y personal de mantenimiento de carreteras.