Recupero otra imagen de 1971 de una calle que tuvo un nombre popular que merecía no haber sido cambiado. Cierto es que la villa de Marín es más que digna de ese reconocimiento, pero no me digáis que Avenida del Suspiro no era un nombre mucho más sugerente para una calle.

Mi intención, a pesar de ser un vial relativamente nuevo y con escasa historia, es dedicarle uno de mis artículos largos en La Región. Para ello, me gustaría que me aportaseis cualquier dato que recordéis de esta vía que hoy, al igual que en aquel año 71, vuelve a estar en obras.

¿Sobre el motivo del nombre? Supongo que lo imaginaréis. La calle del Paseo era la que centraba la actividad de ocio de los ourensanos: cafés, terrazas, espectáculos y... paseos que daban mucho juego a jóvenes y no tan jóvenes. El saludo al pasar o la mirada al volver eran las armas del flirteo en aquel Ourense.

Sin embargo, desde que se abrió el Puente Nuevo (el de hierro), comenzó a hacerse habitual continuar la caminata hasta él. Con la excusa de ver las obras primero y de cruzarlo después, las parejas alargaban sus recorridos. Una vez dado ese paso, las parejas más asentadas comenzaron a retrasar el regreso siguiendo por esta naciente calle que, como veis, aún presentaba este aspecto poco bullicioso en los setenta.

¡Ay, la Avenida del Suspiro! Seguro que sus esquinas podrían contar muchas historias...