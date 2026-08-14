Una avería masiva deja a ourensanos de toda la provincia sin internet durante más de 10 horas

Una incidencia masiva en la red de telecomunicaciones está afectando desde anoche a usuarios de distintos puntos de la provincia de Ourense. Los primeros problemas comenzaron alrededor de las 22,00 horas y, más de diez horas después, la avería continúa sin resolverse.

La propia compañía de R, que forma parte de MasOrange, ha confirmado que se trata de "una masiva en la zona de Ourense" y asegura que sus equipos técnicos ya están trabajando para recuperar el servicio "lo antes posible". Asimismo, ha indicado que mantendrá informados a los usuarios sobre la evolución de la incidencia y que en "un plazo máximo 72 horas quedará arreglado".

Los problemas se han detectado en la ciudad de Ourense y otros puntos de la provincia, entre ellos Celanova, Trives, O Barco de Valdeorras y O Carballiño, según los avisos publicados por clientes y usuarios en redes sociales. Esta vía de comunicación está siendo casi la única disponible para ponerse en contacto con la compañía, ya que por los números de atención al cliente están saturados.

La incidencia está provocando cortes en el servicio de internet y, según algunos afectados, también en las líneas telefónicas. Uno de los usuarios explicaba que en su oficina de Trives tiene contratado el servicio y no tenía "internet nin teléfono". También se han publicado comentarios que apuntan a problemas similares en O Barco de Valdeorras y O Carballiño, donde, según uno de los usuarios, tampoco funcionaban los servicios de Orange y Yoigo.

Más de diez horas con problemas

La avería acumula ya más de diez horas, lo que ha llevado a varios usuarios a reclamar información sobre el tiempo previsto para recuperar el servicio. "A avaría leva polo menos 11h... ¿Temos estimación de tempo de resolución?", preguntaba uno de los clientes a la compañía en sus redes sociales.

También desde la zona de Celanova se comunicaban problemas con la fibra. Ante la consulta de un cliente, la compañía confirmaba que "hai avaría na zona" y aseguraba que su servicio técnico estaba trabajando para resolverla cuanto antes.

Los mensajes publicados por los usuarios muestran que los problemas se están produciendo en diferentes localidades de la provincia, mientras la compañía trabaja para restablecer el servicio. Por ahora, no ha trascendido el número de clientes afectados, el origen concreto de la avería ni una hora para la recuperación completa del servicio. La compañía ha asegurado que sus equipos técnicos están trabajando para solucionar la incidencia y que mantendrá informados a los usuarios sobre su evolución.