Ayudas para los trabajadores del rural en Ourense: cómo solicitarlas para afrontar el sobrecoste del gasóleo y los fertilizantes

La Consellería do Medio Rural abre este viernes, 30 de octubre, el plazo para solicitar las ayudas destinadas a paliar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo en las explotaciones agroganaderas gallegas, una línea dotada con 3,6 millones de euros que pretende llegar a unos 4.500 agricultores. La medida también está dirigida a las explotaciones de la provincia de Ourense, que podrán optar a estas aportaciones para hacer frente al incremento de los costes de producción, especialmente los relacionados con los fertilizantes y el gasóleo.

La convocatoria cuenta con 1,6 millones de euros aportados por el Gobierno central, a través del reparto acordado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural el pasado 21 de octubre, y otros dos millones procedentes de fondos propios de la Xunta.

El plazo para presentar las solicitudes será de diez días a partir de este viernes. Posteriormente, los agricultores y ganaderos deberán aceptar o rechazar la ayuda mediante un formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. El Ejecutivo autonómico prevé que los beneficiarios reciban el importe antes de que termine el año.

Cómo solicitar las ayudas

Los agricultores y ganaderos deberán estar pendientes de la sede electrónica de la Xunta de Galicia, donde se habilitará el formulario correspondiente para gestionar la aceptación o el rechazo de las ayudas. La información facilitada por la Consellería establece un plazo de diez días desde el 30 de octubre para presentar las solicitudes.

Una vez tramitada la convocatoria, los beneficiarios podrán confirmar si aceptan la aportación económica a través del formulario electrónico. La Xunta prevé agilizar los trámites para que el dinero llegue a las explotaciones beneficiarias antes de que finalice 2026. Las aportaciones tendrán carácter horizontal, por lo que podrán acceder a ellas los distintos sectores agrícolas y ganaderos, sin establecer prioridades según la orientación productiva, siempre que se cumplan los requisitos fijados en la convocatoria.

Entre las condiciones figura estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, dentro de la actividad agraria. Además, al menos el 25% de los ingresos del solicitante deberá proceder de la actividad agraria y tendrá que haber presentado la solicitud única de la campaña de la PAC de 2026. La Xunta señala que la tramitación se realizará con la mayor rapidez administrativa posible para que las explotaciones puedan afrontar la presión económica derivada del encarecimiento de los insumos.