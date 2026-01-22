Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital aumentan un 22% en Ourense en 2025

El avance del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Ourense a lo largo de 2025 deja una lectura clara: cada vez más ourensanos necesitan recurrir a esta prestación para sostener sus ingresos básicos. Lejos de estabilizarse, el número de personas y hogares vinculados al IMV continúa creciendo en la provincia, hasta situarla como uno de los territorios donde la ayuda tiene mayor peso relativo de todo el país.

El número de personas que cobran el IMV aumentó en 738 beneficiarios durante 2025, desde 3.420 hasta 4.158, lo que supone un crecimiento del 21,6 % en doce meses. Ourense incorporó 1.295 nuevas altas acumuladas en un solo año, al pasar de 5.886 expedientes a 7.181, una cifra que evidencia que la entrada de nuevos beneficiarios continúa.

La tendencia no responde a un repunte puntual de final de año. Entre noviembre y diciembre, Ourense sumó 58 nuevos beneficiarios, un incremento mensual del 1,41 %, en línea con las provincias gallegas. El comportamiento es sostenido y constante, lo que apunta a una cronificación de situaciones de vulnerabilidad más que a un episodio coyuntural.

Por otro lado, el verdadero alcance del IMV en Ourense se aprecia al ajustar los datos por población. La provincia alcanza una tasa de 13,6 beneficiarios por cada 1.000 habitantes, la más alta de Galicia. Lugo se sitúa ligeramente por detrás (13,2), mientras que Pontevedra y A Coruña presentan ratios más bajos (12,0 y 10,5 respectivamente). La media gallega ronda los 11,6 beneficiarios por mil habitantes.

Este indicador permite además comparar la provincia en el contexto estatal. Teniendo en cuenta la población, Ourense ocupa la posición 14 entre las 52 provincias españolas, incluidas Ceuta y Melilla. Solo provincias del sur peninsular, Extremadura y Canarias presentan tasas superiores. Ninguna otra provincia del norte del Estado supera a Ourense en estos datos.

El perfil de los receptores refuerza esta lectura. La nómina del IMV en Ourense está claramente feminizada, con siete de cada diez titulares mujeres. En cuanto a la edad, el IMV se concentra en adultos en edades medias: la franja de 36 a 45 años es la más numerosa, con 1.676 titulares, seguida de la de 46 a 55 años, con 1.353.

El análisis del tamaño de los hogares refuerza el vínculo entre IMV, envejecimiento y soledad. Destacan los hogares unipersonales (1.416) y los de dos y tres miembros (1.008 y 1.089), mientras que los de mayor tamaño son minoritarios. La mayoría de los titulares son de nacionalidad española (4.221), frente a 655 extranjeros.

Así, el cierre de 2025 deja una conclusión difícil de eludir: el crecimiento del Ingreso Mínimo Vital en Ourense refleja la persistencia de una base social vulnerable y se consolida como uno de los indicadores más claros de la fragilidad económica de los hogares en la provincia.